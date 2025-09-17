Un mare oraș italian va găzdui un Festival Internațional de Folclor ROMÂNESC. Detalii despre eveniment

Orașul italian Torino va găzdui un eveniment cu tradiții românești, în weekend-ul 20-21 septembrie 2025, organizat de Centrul de Cultură și Tradiție Italo-Română (CCTIR). Este vorba de Festivalul Internațional de Folclor românesc, care promite două zile de spectacole, parade și momente de sărbătoare dedicate țării noastre.

Sâmbătă, 20 septembrie, de la ora 15.00, startul va fi dat în piața San Carlo printr-un flash-mob, urmat de parada costumelor populare pe via Garibaldi. Ziua se va încheia în piața Statuto, la ora 17.00, cu un nou flash-mob colectiv.

Duminică, 21 septembrie, momentul central va fi spectacolul „Comoara străbunilor”, programat de la ora 15.00 pe scena principală, unde se vor reuni toate formațiile folclorice participante și artiștii invitați.

Printre protagoniști se numără profesioniștii Grupului Constantin Arvinte din Iași, tinerii talentați ai Grupului Carpatica din Torino, precum și formațiile românești Florile Moldovei (Iași), Stejarul (Cajvana, Suceava) și Ghiocelul (Giroc, Timiș), care vor încânta publicul cu dansuri și costume tradiționale.

Atmosfera va fi completată de vocile artiștilor Mihaela Gurău, Daniel Rațiu și Remus Grosu, care vor aduce pe scenă melodii din diverse regiuni ale României, creând o punte culturală între rădăcinile românești și publicul torinez.

Festivalul își propune să fie un prilej unic de întâlnire între culturi, dar și o celebrare a patrimoniului artistic românesc, oferind locuitorilor și vizitatorilor din Torino două zile pline de tradiție, dans și muzică, scrie rotalianul.com.