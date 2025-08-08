Un turist a fost ATACAT în centrul Barcelonei, pentru un ceas contrafăcut. Cât valora, de fapt, obiectul

Un turist din Barcelona a avut parte de o întâmplare extrem de neplăcută, atunci când un individ i-a smuls ceasul pe care-l purta la mână. Hoțul a crezut că a furat un Rolex, însă realitatea a fost una cu adevărat dezamăgitoare pentru acesta.

Incidentul a avut loc în aglomerata metropolă Barcelona, Spania, în jurul orei 22:00, pe Via Laietana, în centrul orașului. Jaful a avut loc chiar în fața unei patrule în civil a Gărzii Urbane, iar oamenii legii au fost martorii întregii scene. Ofițerii au văzut cum turistul a fost atacat de un individ care i-a smuls ceasul și a fugit, scrie El Caso.

Hoțul a încercat să fugă de poliție și s-a ascuns într-un local din apropiere, unde s-a închis în baie. Patronul barului a simțit, însă, că ceva nu este în regulă, deoarece i s-a părut că bărbatul respectiv se comporta ciudat. Acesta a decis să cheme autoritățile care au intervenit imediat la fața locului.

În momentul în care a fost prins hoțul a avut cea mai mare dezamăgire. Ceasul furat, deși părea de lux la prima vedere, valora în realitate doar 20 de euro și putea fi achiziționat cu ușurință de pe site-uri cu produse contrafăcute precum Temu sau Amazon.

Individul a fost arestat, iar acum este cercetat pentru furt și violență. Ceasul, în valoare de doar 20 de euro, a fost recuperat și returnat proprietarului legitim.

FOTO: Envato

