Prima pagină » Diverse » Unde își petrec europenii concediile. ROMÂNII preferă mai mult vacanțele în țară, decât în spațiul UE

Unde își petrec europenii concediile. ROMÂNII preferă mai mult vacanțele în țară, decât în spațiul UE

11 oct. 2025, 16:07, Diverse
Unde își petrec europenii concediile. ROMÂNII preferă mai mult vacanțele în țară, decât în spațiul UE
Sursă foto - Caracter ilustrativ

Românii din țară nu doresc sau nu-și permit să meargă în străinătate, în spațiul Uniunii Europene (UE), fiind printre cei care circulă cel mai mult în interiorul propriei țări, conform datelor publicate vineri de Eurostat și citate de Agerpres.

Numărul călătoriilor în interes personal și de afaceri în UE a crescut cu 4,4% în 2024 și a ajuns la 1,19 miliarde, comparativ cu cele 1,14 miliarde consemnate în 2023.

Din numărul total, 850 de milioane (71% din total) au fost voiaje interne, iar 250 de milioane (21%) au fost călătorii în străinătate, în spațiul comunitar.

În rândul statelor membre UE, cea mai mare pondere a călătoriilor în interiorul țării a fost înregistrată în România, cu 90%, iar pe locurile următoare se situează Spania (88%), Franța, Portugalia și Grecia (fiecare cu 85%).

La polul opus, cea mai mică pondere a călătoriilor în interiorul țării în numărul total de călătorii a fost raportată în Luxemburg (5%), țară care – în schimb – are cea mai mare pondere a călătoriilor în străinătate din UE (78%).

Alte țări cu ponderi mari ale călătoriilor în străinătate sunt Belgia (62%) și Malta (48%).

În partea opusă a acestui clasament, țările cu cea mai mică pondere a călătoriilor în străinătate în numărul total de călătorii sunt Spania (8%) și România (9%).

Câți români trăiesc în afara granițelor

La începutul acestui an, aproximativ 5,7 milioane de români trăiau în afara granițelor, conform datelor comunicate de Ministerul Afacerilor Externe (MAE), citate de Antena 3.

Însă, unele estimări neoficiale arată că numărul real al românilor din diaspora ar fi între 9,7 și 10 milioane, număr care include și comunitățile istorice din țări precum Statele Unite și Canada.

Țările europene unde se înregistrează cel mai mare număr de români sunt Italia (peste 1,1 milioane), Spania ( aproximativ un milion), Marea Britanie (aproximativ un milion) și Germania (aproximativ 800.000).

Sursă foto – Caracter ilustrativ: colaj Shutterstock

Mediafax
Fiul minor al unei procuroare, accidentat mortal de o mașină de poliție
Digi24
Poliția Română, ironizată pe net după ce a confiscat bancnote de recuzită. Comentariile internauților și replica polițiștilor
Cancan.ro
Cine este soțul Marinelei Chelaru și cu ce se ocupă. Adrian Cula are o meserie total diferită de a regretatei actrițe
Prosport.ro
Imagini exclusive. Cum arată nora lui Cornel Dinu: apariție rară a tinerei
Adevarul
Ne obligă Comisia Europeană să permitem copiilor să-și aleagă sexul? Adevărul despre strategia pentru Egalitate LGBTQ+ 2026–2030
Mediafax
Fiul minor al unei procuroare, accidentat mortal de o mașină de poliție
Click
Plaja ascunsă din Europa care rivalizează cu peisajele din Seychelles: „Nisip fin, apă turcoaz și liniște”. Vremea este excelentă și în octombrie
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Primăria care e condusă de doi soți de peste 18 ani și nimeni nu i-a oprit. Salariul edilului crește când vrea nevasta
Digi24
Amenințarea lui Orban: O treime dintre bugetari, în șomaj tehnic!
Cancan.ro
BREAKING | Marinela Chelaru a murit la 66 de ani
Ce se întâmplă doctore
Ce operații estetice are Mara Bănică de la Asia Express? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. E total schimbată acum
observatornews.ro
Val de ironii la adresa Poliției, după "captura" de un miliard de euro. Banii ar fi recuzită de film
StirileKanalD
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
KanalD
România urmează să treacă la ora de iarnă. Când se dă ceasul înapoi și cum influențează această schimbare organismul
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cele mai tari mașini SECOND-HAND de la SAB 2025 - VIDEO
Descopera.ro
Cerul ascunde „SPIRIDUȘI” și „ELFI”: fenomene electrice rare ale Pământului
Capital.ro
25 de ani de pușcărie pentru Călin Georgescu. Se cere arestarea lui. Avocata Ingrid Mocanu a făcut anunțul
Evz.ro
Povestea piesei Cum am ajuns să te iubesc. Un omagiu pentru Ștefan Bănică
A1
Marele regret al Marinelei Chelaru. Ce și-a dorit toată viața și nu a putut avea: „Mie nu mi-a dat Dumnezeu...”
Stirile Kanal D
Un seism puternic de 7,4 a lovit Filipine. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Kfetele
Mama Geta, alături de Iancu, Denisa și Ileana la târg. Cu cât vând aceștia un kilogram de brânză proaspătă: “Produse tradiționale adevărate.”
RadioImpuls
Marinela Chelaru s-a stins din viață cu o DURERE pe care nu a spus-o nimănui până la final. Toată lumea o vedea puternică, dar în sufletul ei era o rană adâncă. Și-a dorit, dar nu s-a întâmplat. A așteptat, a sperat...și apoi a fost prea târziu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Descopera.ro
Aurul crește literalmente pe brazii din Laponia
Sari la bara de unelte