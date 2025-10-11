Unde își petrec europenii concediile. ROMÂNII preferă mai mult vacanțele în țară, decât în spațiul UE

Românii din țară nu doresc sau nu-și permit să meargă în străinătate, în spațiul Uniunii Europene (UE), fiind printre cei care circulă cel mai mult în interiorul propriei țări, conform datelor publicate vineri de Eurostat și citate de Agerpres.

Numărul călătoriilor în interes personal și de afaceri în UE a crescut cu 4,4% în 2024 și a ajuns la 1,19 miliarde, comparativ cu cele 1,14 miliarde consemnate în 2023.

Din numărul total, 850 de milioane (71% din total) au fost voiaje interne, iar 250 de milioane (21%) au fost călătorii în străinătate, în spațiul comunitar.

În rândul statelor membre UE, cea mai mare pondere a călătoriilor în interiorul țării a fost înregistrată în România, cu 90%, iar pe locurile următoare se situează Spania (88%), Franța, Portugalia și Grecia (fiecare cu 85%).

La polul opus, cea mai mică pondere a călătoriilor în interiorul țării în numărul total de călătorii a fost raportată în Luxemburg (5%), țară care – în schimb – are cea mai mare pondere a călătoriilor în străinătate din UE (78%).

Alte țări cu ponderi mari ale călătoriilor în străinătate sunt Belgia (62%) și Malta (48%).

În partea opusă a acestui clasament, țările cu cea mai mică pondere a călătoriilor în străinătate în numărul total de călătorii sunt Spania (8%) și România (9%).

Câți români trăiesc în afara granițelor

La începutul acestui an, aproximativ 5,7 milioane de români trăiau în afara granițelor, conform datelor comunicate de Ministerul Afacerilor Externe (MAE), citate de Antena 3.

Însă, unele estimări neoficiale arată că numărul real al românilor din diaspora ar fi între 9,7 și 10 milioane, număr care include și comunitățile istorice din țări precum Statele Unite și Canada.

Țările europene unde se înregistrează cel mai mare număr de români sunt Italia (peste 1,1 milioane), Spania ( aproximativ un milion), Marea Britanie (aproximativ un milion) și Germania (aproximativ 800.000).

Sursă foto – Caracter ilustrativ: colaj Shutterstock