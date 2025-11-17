Prima pagină » Diverse » Unde se află cele mai RECI zone din lume, regiuni prin care trenurile înfruntă unele dintre cele mai scăzute temperaturi din lume

Unde se află cele mai RECI zone din lume, regiuni prin care trenurile înfruntă unele dintre cele mai scăzute temperaturi din lume

17 nov. 2025, 19:01, Diverse
Unde se află cele mai RECI zone din lume, regiuni prin care trenurile înfruntă unele dintre cele mai scăzute temperaturi din lume
FOTO - Profimedia

Transsiberianul și alte trenuri care traversează rute din Siberia arctică se confruntă, în timpul iernii, cu unele dintre cele mai scăzute temperaturi de pe planetă, între -50°C și -62°C, potrivit Wionews.com. Zona dintre stațiile Mogocha și Skovorodino este considerată cea mai rece rută feroviară din lume, unde gerul extrem pune la încercare infrastructura și tehnologia feroviară, asta pentru că temperaturile ajung până la minus 62°C.

De exemplu, trenul spre Iakutsk, cel mai rece oraș din lume, străbate regiuni unde termometrele scad frecvent sub -50°C. Astfel, pentru a menține confortul pasagerilor, vagoanele sunt dotate cu sisteme puternice de încălzire, iar șinele sunt instalate peste terenul înghețat permanent, numit permafrost.

Dar solul fragil din aceste regiuni reci devine o adevărată provocare pentru inginerii constructori, deoarece încălzirea climatică poate provoca mișcări ale solului și, tocmai, de aceea specialiștii folosesc materiale și modele speciale pentru a asigura stabilitatea liniilor în astfel de zone.

Pe ruta spre Murmansk, trenurile traversează Cercul Polar Arctic, unde zăpada și gheața acoperă liniile ferate pentru luni întregi. dar orarele sunt menținute datorită unei întrețineri riguroase.

Mai mult, căile ferate sunt echipate cu sisteme de încălzire în punctele critice, iar infrastructura este monitorizată constant prin GPS și testare cu ultrasunete, pentru a identifica rapid eventualele riscuri.

FOTO - Profimedia

FOTO – Profimedia

Pasagerii care aleg aceste rute au parte de o adevărată aventură polară și, în ciuda frigului extrem, călătoria este sigură datorită vagoanelor izolate și a echipamentelor speciale concepute pentru a rezista temperaturilor aproape imposibile.

Cea mai rece călătorie cu trenul de pe Pământ nu este doar o demonstrație de ingeniozitate tehnică, ci și o invitație la descoperirea frumuseții arctice. Peisajele înghețate, aurora boreală și atmosfera unică a nordului îndepărtat transformă această experiență într-una memorabilă, mai scrie sursa citată.

Calea Ferată Transsiberiană se întinde pe 9.288 km, de la Moscova la Vladivostok, fiind și cea mai lungă cale ferată din lume.

Mediafax
