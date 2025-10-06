Zăpada din octombrie, semn clar că urmează o IARNĂ TERIBILĂ. Ce anunță modelele climatice pe care le studiază meteorologii

Primele zile ale lunii octombrie ne dezvăluie semne tot mai clare că iarna 2025-2026 ar putea fi cea mai rece din ultimii ani, potrivit analizelor efectuate de meteorologii europeni. Unul dintre cei mai importanți indicatori în acest sens nu se află în Europa, ci la mii de kilometri distanță, în Siberia.

Acolo, stratul de zăpadă deja acumulat la început de octombrie pare să joace un rol-cheie în evoluția vremii din lunile următoare.

Cum influențează Siberia vremea din Europa

Astfel, deși pare un amănunt local, cantitatea de zăpadă căzută în Siberia are influență globală, spun specialiștii.

Studiile climatologice arată că extinderea stratului de zăpadă din Siberia în luna octombrie joacă un rol esențial în evoluția vortexului polar, acel sistem atmosferic care guvernează distribuția aerului rece în emisfera nordică.

Concret, atunci când ninge pe arii întinse, iar suprafața acoperită de zăpadă este din ce în ce mai mare, în Siberia se formează un puternic sistem de înaltă presiune care trimite energie către straturile superioare ale atmosferei. Această mișcare perturbă vortexul stratosferic, slăbindu-l. Iar un vortex polar slab permite aerului arctic să se deplaseze mai ușor către latitudinile temperate, deci și spre Europa și America de Nord.

Consecința la toate acestea? O probabilitate crescută de valuri de frig, episoade de ninsoare intensă și perioade mai lungi de vreme severă în iarna care urmează.

Toate cercetările climatologilor de până acum confirmă această legătură.

Analizând cele mai grele șase ierni din ultimele decenii, meteorologii au observat același tipar: fiecare perioadă a fost precedată de o lună octombrie cu un strat consistent de zăpadă în Siberia.

În toți anii respectivi, presiunea atmosferică a fost mai ridicată în zona polară, semn clar al apariției unui vortex destabilizat. Drept urmare, aerul rece a coborât mai ușor spre zonele din sud, aducând frig persistent și ninsori masive în Europa și în nordul Statelor Unite.

Datele meteo confirmă

Potrivit celor mai proaspete date culese de Centrul European pentru Prognoze pe Termen Mediu (ECMWF), stratul de zăpadă din Siberia este deja peste media normală pentru această perioadă a anului. Hărțile meteo sugerează o acoperire excepțională cu zăpadă în cea mai mare parte a regiunii, fenomen care s-a extins și în vestul Canadei și nord-vestul SUA.

Concluzia este că această tendință, corelată cu evoluțiile atmosferice actuale, va determina o iarnă teribilă, adică așa cum era odinioară: cu frig intens, ninsori timpurii și episoade de viscol repetate.

Deși prognozele sezoniere nu pot oferi certitudini, semnalele climatice actuale par să indice un singur lucru: România va avea de înfruntat, în lunile următoare, o iarnă cum nu am mai avut de câțiva ani.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

România, sub COD ROȘU de ploi abundente: în trei județe va ploua torențial, 120 l/mp!/ANM a emis o prognoză specială pentru București

Ce înseamnă noul ciclon și ce temperaturi aduce. România va fi traversată de frig, vânt puternic, ploi abundente și ninsori la munte

Europa, lovită de FURTUNI. Zboruri anulate, pene de curent și copaci căzuți din cauza ciclonului mediteranean

Stațiunea vizitată de foarte mulți români care a fost distrusă de inundații. Două persoane au murit