Prima pagină » Diverse » inPolitics: USR se revoltă împotriva retroactivității doar când e vorba de Dominic Fritz. În 2023 au votat în favoarea unei legi similare

inPolitics: USR se revoltă împotriva retroactivității doar când e vorba de Dominic Fritz. În 2023 au votat în favoarea unei legi similare

Ruxandra Radulescu
inPolitics: USR se revoltă împotriva retroactivității doar când e vorba de Dominic Fritz. În 2023 au votat în favoarea unei legi similare
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Parlamentarii USR indignați astăzi în privința deciziei CCR de constituționalitate a amendamentului ce vizează incompatibilitatea lui Dominic Fritz cu funcția de primar al Timișoarei par să fi uitat un mic detaliu din propriul lor trecut parlamentar. În noiembrie 2023, toți parlamentarii USR au votat „Legea fugarilor”, care conținea și o dispoziție retroactivă. Cu toate acestea, USR-iștii se revoltă cu privire la aplicarea retroactivă a unei legi, atunci când îl privește pe liderul de partid, Dominic Fritz, , notează inpolitics.ro.

În noiembrie 2023, Parlamentul adopta „Legea fugarilor”, care introducea o nouă faptă penală, asimilată evadării, pentru condamnații care nu se prezentau la poliție în termen de șapte zile pentru executarea pedepsei. Legea conținea și o dispoziție aplicabilă unor hotărâri definitive pronunțate anterior mult înaintea intrării sale în vigoare.

După ce a trecut tacit de Senat, 230 de deputați au votat pentru, doar trei împotrivă și o singură abținere.

„USR nu a avut atunci problema de principiu pe care o are astăzi. Astăzi însă, când o modificare legislativă cu efecte asupra unei situații anterioare îl poate afecta direct pe Dominic Fritz, liderii USR vorbesc despre o „nouă sancțiune” aplicată retroactiv și despre o încălcare evidentă a Constituției”,notează aceeași sursă.

Când este retroactivitatea neconstituțională: cînd îl privește pe un fugar condamnat sau cînd îl privește pe Dominic Fritz?
Constituția nu ar trebui să se schimbe în funcție de numele persoanei asupra căreia se aplică legea.

Dacă principiul neretroactivității este atît de important – și este – atunci trebuia apărat cu aceeași vehemență și în 2023.
Altfel, riscăm să ajungem la o concluzie mai puțin măgulitoare: pentru unii politicieni, principiile constituționale sunt absolute pînă în momentul în care încep să-i coste politic.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
Politicienii germani vor să schimbe legea care „îi protejează” de insulte
Digi24
Hacker inventiv, prins în Sinaia cu numere de înmatriculare diplomatice: Șoferul avea montat un sistem prin care plăcuțele se roteau
Cancan.ro
Ei sunt frații care s-au înecat în Olimp. Ce mesaj i-au trimis Vlad și Ionuț mamei lor, înainte de tragedie
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită că trăiesc!”
Adevarul
Anomalie pe piața energetică. De ce produc prosumatorii cu fotovoltaice energie record abia după oprirea Reactorului 2
Mediafax
CCR A DECIS pe Legea integrității! Ce se întâmplă cu prevederea privind PARTENERII demnitarilor
Click
Doi frați de 17 și 19 ani s-au înecat la Olimp, sub privirile surorii lor. Ce fotografie i-au trimis mamei cu 30 de minute înainte
Digi24
Primele informații în cazul morții lui Hayden Panettiere. Ce spun polițiștii despre anchetă și cine a sunat la urgențe
Cancan.ro
Cei 3 pești aparent sănătoși, care însă ne distrug creierul. Vlad Ciurea trage un semnal de ALARMĂ
Ce se întâmplă doctore
Ce operații estetice și-a făcut Andreea Popescu după divorțul de Rareș Cojoc! „Mi-a căzut părul enorm”. Fanii nu o mai recunosc!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum arată Ferrari CZ26, cel mai nou model UNICAT realizat de italieni?
Descopera.ro
De ce Carol al II-lea nu a putut salva România?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mesaj pe ușa unui vecin: Felicitări! Nu știu ce-i faci soției tale…
Descopera.ro
Fazani, diplomați și gloanțe. Vânătorile lui Ceaușescu care ascundeau și riscuri
FLASH NEWS Ce a decis CCR, în premieră, în legătură cu limitele de competență ale Guvernului demis. Explicațiile lui Toni Neacșu
19:01
Ce a decis CCR, în premieră, în legătură cu limitele de competență ale Guvernului demis. Explicațiile lui Toni Neacșu
REACȚIE Fostul președinte al Academiei Române desființează informațiile false despre Mihai Viteazul, cu ocazia comemorării marelui domnitor
18:57
Fostul președinte al Academiei Române desființează informațiile false despre Mihai Viteazul, cu ocazia comemorării marelui domnitor
FINANCIAR Financial Times: Inteligența Artificială a creat o nouă generație de miliardari în Silicon Valley. Pe ce își cheltuiesc averile
18:55
Financial Times: Inteligența Artificială a creat o nouă generație de miliardari în Silicon Valley. Pe ce își cheltuiesc averile
RĂZBOI Ce se întâmplă dacă Vladimir Putin atacă un stat NATO. Alianța a elaborat un plan de război cu Rusia
18:29
Ce se întâmplă dacă Vladimir Putin atacă un stat NATO. Alianța a elaborat un plan de război cu Rusia
FLASH NEWS USR acuză Curtea Constituțională că ar face jocurile PSD-ului, după decizia privind „amendamentul Fritz”
18:13
USR acuză Curtea Constituțională că ar face jocurile PSD-ului, după decizia privind „amendamentul Fritz”
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe marți, 18 august, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Crin Antonescu
18:03
Marius Tucă Show începe marți, 18 august, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Crin Antonescu

Cele mai noi

Trimite acest link pe