inPolitics: USR se revoltă împotriva retroactivității doar când e vorba de Dominic Fritz. În 2023 au votat în favoarea unei legi similare

Parlamentarii USR indignați astăzi în privința deciziei CCR de constituționalitate a amendamentului ce vizează incompatibilitatea lui Dominic Fritz cu funcția de primar al Timișoarei par să fi uitat un mic detaliu din propriul lor trecut parlamentar. În noiembrie 2023, toți parlamentarii USR au votat „Legea fugarilor”, care conținea și o dispoziție retroactivă. Cu toate acestea, USR-iștii se revoltă cu privire la aplicarea retroactivă a unei legi, atunci când îl privește pe liderul de partid, Dominic Fritz, , notează inpolitics.ro.

În noiembrie 2023, Parlamentul adopta „Legea fugarilor”, care introducea o nouă faptă penală, asimilată evadării, pentru condamnații care nu se prezentau la poliție în termen de șapte zile pentru executarea pedepsei. Legea conținea și o dispoziție aplicabilă unor hotărâri definitive pronunțate anterior mult înaintea intrării sale în vigoare.

După ce a trecut tacit de Senat, 230 de deputați au votat pentru, doar trei împotrivă și o singură abținere.

„USR nu a avut atunci problema de principiu pe care o are astăzi. Astăzi însă, când o modificare legislativă cu efecte asupra unei situații anterioare îl poate afecta direct pe Dominic Fritz, liderii USR vorbesc despre o „nouă sancțiune” aplicată retroactiv și despre o încălcare evidentă a Constituției”,notează aceeași sursă.

Când este retroactivitatea neconstituțională: cînd îl privește pe un fugar condamnat sau cînd îl privește pe Dominic Fritz?

Constituția nu ar trebui să se schimbe în funcție de numele persoanei asupra căreia se aplică legea.

Dacă principiul neretroactivității este atît de important – și este – atunci trebuia apărat cu aceeași vehemență și în 2023.

Altfel, riscăm să ajungem la o concluzie mai puțin măgulitoare: pentru unii politicieni, principiile constituționale sunt absolute pînă în momentul în care încep să-i coste politic.