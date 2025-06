Zeci de români păcăliți de o înșelătorie cu mașini de vânzare: „Mi-au dat încrederea să achit 8.000 de euro”

Zeci de români au fost păcăliți de o grupare de infractori care pusese la cale o schema cu anunțuri false de vânzare a unor autoturisme la prețuri cu mult sub media pieței. Escrocii au reușit, astfel, să se îmbogățească cu peste jumătate de milion de lei.

Schema infracţională a fost pusă la cale de o grupare care a recruta și oameni ai străzii. Pentru a nu fi descoperiți, cei care dirijau operațiunea aranjaseră ca sumele să fie virate în conturile făcute pe numele unor persoane fără adăpost, transmite Observator News.

Timp de un an și jumătate, gruparea a păcălit zeci de persoane din toată țara, iar 44 dintre ele au depus şi plângere la poliţie.

Anchetatorii au descoperit că suspecţii au preluat fotografii din anunțuri reale cu maşini de vânzare și au folosit ilegal datele unei firme de insolvență. Mai mult, aceștia au creat chiar și acte false ale autoturismelor, pe care le-au scos la vânzare online la prețuri foarte mici.

„În momentul în care am ajuns la locul de întâlnire pentru punerea în posesie, mi-am cam dat seama destul de repede că am fost înşelat nu mă aştepta nimeni şi pe lângă asta, când am încercat să contactez persoană respectivă, nu mai era conectat numărul de telefon, adresa de mail. Contul în care am plătit era contul unei persoane a străzii din Vaslui”, povesteşte victima.