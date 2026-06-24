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Presa maghiară avertizează: „România, în pragul falimentului de stat”. Analiză dură despre criza de la București

Presa maghiară avertizează: „România, în pragul falimentului de stat”. Analiză dură despre criza de la București
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Situația politică și economică din România este privită cu îngrijorare de presa maghiară, care avertizează că blocajul de la București ar putea avea consecințe grave. Publicația Magyar Nemzet susține că lipsa unei soluții politice rapide riscă să împingă țara spre o criză profundă, cu efecte directe asupra economiei și nivelului de trai.

Magyar Nemzet: România riscă să ajungă în pragul falimentului de stat

Cotidianul maghiar Magyar Nemzet publică pe prima pagină un material în care avertizează că România s-ar putea apropia de falimentul de stat dacă actualul impas politic nu este depășit rapid.

Publicația vorbește despre „haosul politic” care afectează țara și susține că efectele acestuia sunt deja resimțite în economie și în viața de zi cu zi a cetățenilor.

„Impasul politic nu este doar o problemă teoretică la București; are un impact direct și grav asupra vieții de zi cu zi a populației.

România se află într-o situație fiscală catastrofală, cu un deficit care se apropie de 8% din PIB, aproape de trei ori limita de 3% permisă de UE.

Mai mult, fără un guvern funcțional și complet, țara nu este capabilă să implementeze reformele necesare pentru a accesa finanțarea de aproximativ 11 miliarde de euro din fondul de redresare al Uniunii Europene. Pierderea acestor resurse înseamnă oprirea investițiilor în infrastructură, construcția de drumuri și dezvoltarea de spitale. În plus, agențiile internaționale de rating de credit iau deja în considerare retrogradarea ratingului României din cauza instabilității politice.

Acest lucru face ca finanțarea datoriei publice să fie mai scumpă, ceea ce duce direct la slăbirea monedei naționale, la o creștere suplimentară a inflației deja ridicate și la o creștere drastică a ratelor dobânzilor la creditele acordate populației.

Întrucât guvernul executiv nu poate adopta noi legi sau măsuri fiscale pe termen lung, salariile din sectorul public, indexarea pensiilor și plățile beneficiilor sociale vor deveni, de asemenea, incerte în lunile următoare”.

Comparație între România și Ungaria: salarii, inflație și PIB

Într-un alt material, Magyar Nemzet contestă percepția potrivit căreia România ar fi depășit economic Ungaria, prezentând o serie de indicatori statistici care, potrivit publicației, arată o deteriorare a nivelului de trai din România pe fondul inflației ridicate.

Ziarul citează date ale Oficiului Central de Statistică din Ungaria și ale Institutului Național de Statistică din România și susține că Ungaria înregistrează rezultate mai bune în privința salariilor, creșterii veniturilor reale, ocupării forței de muncă și evoluției PIB-ului.

Potrivit analizei, salariul mediu brut din Ungaria a fost, în aprilie, cu 9,5% mai mare decât cel din România raportat la aceeași monedă, iar salariul net a depășit nivelul din România cu aproximativ 28%.

Totodată, publicația afirmă că inflația din România a fost de 10,7%, comparativ cu 2,1% în Ungaria, în timp ce economia românească ar fi intrat în recesiune tehnică, pe fondul scăderii PIB-ului în ultimele șase luni.

La finalul analizei, Magyar Nemzet transmite un mesaj critic la adresa celor care susțin că România a depășit Ungaria din punct de vedere economic.

„Nu mă bucur că vecinul nostru – și odată cu el maghiarii de peste graniță – sunt în declin, dar mantra repetată obositor despre cea mai săracă țară și România jalnică este demonstrabil greșită, să nu credem! Fiecare să decidă dacă este o denaturare conștientă sau o lipsă de pregătire profesională! Și sper sincer să nu ajungem în declin. Fostul prim-ministru polonez Mateusz Morawiecki a spus în filmul „Ultimul avertisment” că guvernarea răzbunării nu este bună pentru economie”, relatează Magyar Nemzet.

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