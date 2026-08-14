Pensii mai mari pentru românii care au lucrat înainte de 2001. Cine beneficiază și cât poate primi în plus

Românii care au contribuit la Fondul pentru pensia suplimentară înainte de 1 aprilie 2001 pot beneficia de o majorare a punctajului de pensie. Procentele diferă în funcție de perioada în care au fost plătite contribuțiile și pot ajunge până la 28%. În 2026, valoarea punctului de referință este de 81 de lei, însă suma încasată în plus nu este fixă, ci depinde de punctajele realizate în perioadele respective.

Cine poate beneficia de majorarea punctajului

Prevederea este inclusă în articolul 143 din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii și se aplică persoanelor care au contribuit la Fondul pentru pensia suplimentară.

Este important de precizat că ceea ce este cunoscut drept „pensia suplimentară” nu reprezintă, în prezent, o a doua pensie plătită separat. Contribuțiile achitate în vechiul sistem se reflectă în punctajul de pensie, prin majorarea punctajelor lunare aferente perioadelor în care au fost plătite aceste contribuții.

Ulterior, punctele suplimentare sunt incluse în numărul total de puncte pe baza căruia se calculează pensia. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, cuantumul pensiei se stabilește prin înmulțirea numărului total de puncte realizat cu valoarea punctului de referință. În 2026, valoarea punctului de referință este de 81 de lei.

Ce procente se aplică pentru contribuțiile de 2%, 3% și 5%

Pentru persoanele care au contribuit la Fondul pentru pensia suplimentară cu 2%, 3% sau 5%, legea prevede următoarele majorări ale punctajelor lunare:

16% pentru perioada 1 ianuarie 1967 – 31 decembrie 1972;

13% pentru perioada 1 ianuarie 1973 – 31 decembrie 1977;

14% pentru perioada 1 ianuarie 1978 – 30 iunie 1986;

21% pentru perioada 1 iulie 1986 – 31 octombrie 1990;

15% pentru perioada 1 noiembrie 1990 – 31 martie 1991;

14% pentru perioada 1 aprilie 1991 – 31 martie 1992;

13% pentru perioada 1 aprilie 1992 – 31 decembrie 1998;

22% pentru perioada 1 ianuarie 1999 – 31 ianuarie 1999;

17% pentru perioada de după 1 februarie 1999.

Majorări mai mari pentru cei care au contribuit cu 4%

Există și o categorie distinctă pentru persoanele care au contribuit cu 4% la Fondul pentru pensia suplimentară.

În cazul acestora, Legea nr. 360/2023 prevede o majorare de:

26% pentru perioada 1 iulie 1977 – 31 decembrie 1977;

28% pentru perioada 1 ianuarie 1978 – 30 iunie 1986.

Prin urmare, simplul fapt că o persoană a lucrat înainte de 2001 nu este suficient pentru acordarea majorării. Trebuie verificat dacă aceasta a contribuit la Fondul pentru pensia suplimentară, cu ce procent și în ce perioadă.

Cât poate primi în plus la pensie

Majorarea nu se aplică direct asupra pensiei aflate în plată. Procentele prevăzute de lege se aplică punctajelor lunare realizate în perioadele în care au fost achitate contribuțiile.

De exemplu, dacă într-o anumită lună un pensionar a realizat un punctaj de 1 punct, iar pentru perioada respectivă se aplică o majorare de 17%, punctajul aferent acelei luni crește cu 0,17 puncte.

Aceste puncte suplimentare se adaugă la totalul folosit pentru calcularea pensiei. Cum valoarea punctului de referință este de 81 de lei în 2026, fiecare punct suplimentar are o valoare de 81 de lei în calculul pensiei. Astfel, nu există o sumă fixă pe care o primește în plus fiecare pensionar. Valoarea majorării depinde de salariile și punctajele realizate în perioadele pentru care se aplică procentele prevăzute de lege, precum și de durata contribuției la Fondul pentru pensia suplimentară.

Ce perioadă trebuie verificată

Pentru pensionarii care vor să afle dacă beneficiază de această prevedere, este necesară verificarea perioadelor în care au fost plătite contribuțiile la Fondul pentru pensia suplimentară și a procentului aferent. În practică, trebuie analizate documentele privind vechimea și contribuțiile realizate până la intrarea în vigoare a noului sistem public de pensii, la 1 aprilie 2001.

Prin urmare, persoanele care au lucrat înainte de această dată și au contribuit la Fondul pentru pensia suplimentară pot verifica dacă punctajele lor au fost majorate conform articolului 143 din Legea nr. 360/2023.