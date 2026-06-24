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Evaluare Națională 2026. Elevii de clasa a VIII-a susțin proba scrisă la Matematică, astăzi. Au la dispoziție 120 de minute să rezolve cerințele

Evaluare Națională 2026. Elevii de clasa a VIII-a susțin proba scrisă la Matematică, astăzi. Au la dispoziție 120 de minute să rezolve cerințele
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Evaluare Națională 2026. Miercuri, 24 iunie 2026, elevii de clasa a VIII-a susțin proba scrisă la Matematică. Aceștia au la dispoziție 120 de minute pentru a rezolva cerințele. Examenul începe de la ora 09:00, însă elevilor le este permis să pătrundă în săli în intervalul 08:00 – 08:30.

După proba de foc la Limba și Literatura Română din 22 iunie, elevii de clasa a VIII-a s-au reîntors astăzi, în bănci, pentru a susține examenul la Matematică. După închiderea accesului în săli, începe verificarea identității candidaților și a documentelor. Elevii primesc apoi subiectele și foile pentru ciornă. Au la dispoziție 15 minute pentru completarea datelor de identificare, iar timpul de lucru de 120 de minute începe după încheierea acestei etape.

Evaluare Națională 2026. Elevii de clasa a VIII-a susțin proba scrisă la Matematică, astăzi. Au la dispoziție 120 de minute să rezolve cerințele

Evaluare Națională 2026. Elevii de clasa a VIII-a susțin proba scrisă la Matematică, astăzi

Reguli pentru elevii de clasa a VIII-a: ce nu au voie să facă?

În cazul elevilor care au aprobate condiții speciale de examen, durata acestuia poate fi prelungită. Însă nu poate depăși 2 ore.

Elevii nu au voie să intre în examen cu telefoane, dispozitive electronice sau materiale ajutătoare. Cei care încalcă regulile sunt eliminați, chiar dacă nu folosesc obiectele interzise. Candidații pot ieși din sală doar după prima oră de examen și nu pot lua subiectele cu ei. Lucrările trebuie să fie redactate cu pastă sau cerneală albastră. La matematică sunt permise instrumentele de desen, iar schițele pot fi realizate cu creionul. Dacă un răspuns este greșit, acesta se taie cu o singură linie și se scrie, apoi, varianta corectă.

Rezultatele Evaluării Naționale vor fi afișate pe baza unor coduri individuale. Elevii pot solicita mai întâi vizualizarea lucrării, fără a depune automat contestație, după ce sunt afișate notele inițiale. Dacă aleg să conteste nota, aceștia și părinții trebuie să accepte că rezultatul final poate crește sau scădea. Odată cu recorectarea lucrării, nota obținută la fi cea definitivă.

Candidații pot avea asupra lor șervețele și apă, în sala de examen.

  • Elevii care susțin acest examen vor afla rezultatele (afișate online și în școli/centre de examen) în data de 1 iulie, până la ora 12:00. Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor au loc în zilele de 1 iulie, după prima afișare, în intervalul orar 14:00 – 18:00, respectiv în zilele de 2 și 3 iulie, transmite Ministerul Educației și Cercetării.

Rezultatele finale vor fi afișate pe 8 iulie 2026, potrivit Ministerului Educației și Cercetării.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ

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