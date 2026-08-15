Prima pagină » Actualitate » Sindicaliștii de la MIPE, mesaj dur pentru Pîslaru: ”Părăsit de propriul ministru, MIPE își caută ministru”

Sindicaliștii de la MIPE, mesaj dur pentru Pîslaru: ”Părăsit de propriul ministru, MIPE își caută ministru”

Sindicaliștii de la MIPE, mesaj dur pentru Pîslaru: ”Părăsit de propriul ministru, MIPE își caută ministru”
Minstrul Dragoș Pîslaru / Foto - Mediafax
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Sindicatul din Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) îi cere ministrului Dragoș Pîslaru să își clarifice poziția privind salarizarea angajaților care gestionează fonduri europene. Sindicaliștii îl acuză pe ministru că își asumă public rezultatele instituției, dar nu și oamenii care stau în spatele acestora.

Reacția vine după declarațiile lui Dragoș Pîslaru, citate într-un articol publicat pe 14 august, referitoare la propunerile privind salarizarea specialiștilor din domeniul fondurilor europene. Potrivit sindicaliștilor, ministrul ar fi susținut inițial aceste propuneri, pentru ca ulterior să declare că nu știe cine a semnat un document în numele său.

„Până la urmă, care este poziția dumneavoastră?”, îl întreabă sindicaliștii pe ministrul Pîslaru, criticând totodată discursul acestuia despre „uniformizare” și „cascadarea” remunerației.

Sindicatul: Nu este vorba despre un spor inventat acum

Reprezentanții angajaților susțin că măsurile de stimulare financiară pentru personalul care gestionează fonduri europene există încă din 2004. Acestea au fost introduse în contextul pregătirii aderării României la Uniunea Europeană și al dezvoltării capacității administrative necesare gestionării fondurilor comunitare.

Potrivit sindicatului, măsura a presupus o majorare a salariului de bază și a avut drept scop atragerea și păstrarea specialiștilor în administrația publică, precum și reducerea plecărilor către sectorul privat.

Sindicaliștii afirmă că ministrul Pîslaru cunoaște nivelul salariilor din mediul privat, întrucât „a deținut până de curând o firmă privată care activa în același domeniu al fondurilor europene”.

„Știți, așadar, de ce personalul experimentat pleacă din MIPE către ADR-uri sau către mediul privat: pentru că nu este respectat tocmai principiul menținerii unei salarizări competitive, necesare pentru păstrarea specialiștilor în sistem”, se arată în comunicat.

Sindicatul susține că există o contradicție între obiectivul de consolidare a capacității administrative prin fonduri europene și politicile salariale care, în opinia angajaților, încurajează plecarea specialiștilor.

Sindicaliștii susțin că impactul bugetar ar fi pozitiv

Un alt argument invocat de sindicat vizează impactul financiar al măsurilor propuse.

Potrivit comunicatului, „propriul dumneavoastră minister a recunoscut că impactul bugetar este POZITIV”, iar sindicaliștii susțin că soluția propusă nu ar necesita fonduri suplimentare de la bugetul de stat, în condițiile în care cheltuielile ar putea fi eligibile pentru rambursare din fonduri europene.

„Dacă soluția propusă are impact bugetar pozitiv și cheltuielile sunt eligibile la rambursare din fonduri europene, despre ce «povară bugetară» mai vorbim?”, întreabă sindicaliștii.

Critici la adresa „uniformizării” salariilor

Sindicatul contestă și ideea de „uniformizare” a remunerației, susținând că salarizarea ar trebui să țină cont de criterii precum performanța, nivelul de responsabilitate, complexitatea activității și rezultatele obținute.

„Aceasta este reforma unei administrații europene moderne sau o uniformizare ca în comunism, în care toți trebuie tratați la fel indiferent de performanță și răspundere?”, se arată în comunicat.

Sindicaliștii îl întreabă pe ministru dacă „acesta este trendul în Uniunea Europeană – uniformizare fără stimularea performanței”.

Aceștia atrag atenția și asupra incompatibilităților și restricțiilor profesionale la care sunt supuși angajații MIPE, despre care spun că le limitează posibilitatea de a-și completa veniturile.

„Performanțele MIPE sunt realizate de oameni”

Sindicatul acuză o discrepanță între modul în care sunt prezentate public rezultatele ministerului și felul în care sunt tratați angajații.

„Vă lăudați cu performanțele lor și cu miliardele de euro atrase de România, dar când trebuie să îi susțineți, îi prezentați drept beneficiarii unor privilegii”, susțin sindicaliștii.

În comunicat se mai arată că rezultatele MIPE nu sunt meritul instituției privite ca structură sau al ministrului, ci al angajaților care gestionează proiectele și fondurile europene.

„Performanțele MIPE nu sunt realizate de clădire și nici de ministru. Sunt realizate de oamenii pe care astăzi refuzați să îi apărați”, transmite sindicatul.

Sindicatul reclamă diminuarea veniturilor și demotivarea angajaților

Reprezentanții angajaților susțin că, deși ministrul a vorbit în repetate rânduri despre dialog, bilanțul primului an de mandat ar arăta contrariul.

Potrivit sindicaliștilor, măsurile adoptate au dus la „diminuarea veniturilor, accentuarea inechităților și demotivarea personalului”.

„Între discursul despre dialog și realitatea resimțită de angajați există, din păcate, o diferență pe care faptele o demonstrează”, se mai arată în comunicat.

Sindicatul îl acuză pe Pîslaru că a preluat inclusiv discursul fostului premier Ilie Bolojan privind angajații care gestionează fondurile europene.

La final, sindicaliștii îi adresează ministrului o întrebare: „Vă asumați doar performanțele angajaților MIPE sau vă asumați și oamenii care le-au făcut posibile?”

Părăsit de propriul ministru, MIPE își caută ministru”, este concluzia comunicatului transmis de sindicat.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ADMINISTRAȚIE Oana Gheorghiu, un nou ultimatum pentru 650 de primării să se înscrie pe ghișeul.ro: „Mai sunt exact 10 zile”
21:09
Oana Gheorghiu, un nou ultimatum pentru 650 de primării să se înscrie pe ghișeul.ro: „Mai sunt exact 10 zile”
FLASH NEWS Motorina se ieftinește cu 68 de bani de la miezul nopții. Bogdan Ivan: „Efectul se vede la pompă”
20:38
Motorina se ieftinește cu 68 de bani de la miezul nopții. Bogdan Ivan: „Efectul se vede la pompă”
REACȚIE Patrick André de Hillerin îl ironizează pe Miruță: „Super eroul nostru, Dinel Centimetro, a avut o săptămână proastă”
19:54
Patrick André de Hillerin îl ironizează pe Miruță: „Super eroul nostru, Dinel Centimetro, a avut o săptămână proastă”
NEWS ALERT O nouă criză la porțile Europei. Peste 100 de migranți care încercau să pătrundă în enclava spaniolă Ceuta, reținuți de autoritățile din Maroc
19:27
O nouă criză la porțile Europei. Peste 100 de migranți care încercau să pătrundă în enclava spaniolă Ceuta, reținuți de autoritățile din Maroc
NEWS ALERT Un nou fragment de dronă a ajuns pe litoral. Valurile l-au adus pe plaja din Olimp
19:12
Un nou fragment de dronă a ajuns pe litoral. Valurile l-au adus pe plaja din Olimp
FLASH NEWS Jeff Bezos, prima investiție în fotbal. Fondatorul Amazon a devenit acționar la Liverpool
19:06
Jeff Bezos, prima investiție în fotbal. Fondatorul Amazon a devenit acționar la Liverpool
Mediafax
Vestea serii pentru șoferi: motorina se ieftinește de la miezul nopții
Digi24
Mesaje de „La mulți ani” pentru Sfânta Maria 2026: Urări pe care să le trimiți sărbătoriților pe 15 august
Cancan.ro
Alertă seismică în România! Un nou cutremur a fost înregistrat în Vrancea
Prosport.ro
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
Adevarul
Care sunt șansele ca R. Moldova să renunțe la independență pentru a intra în UE. Scenariul unirii cu România, analizat de presa internațională
Mediafax
A spart peretele și a rămas fără cuvinte! Ce a găsit un student valorează 9 milioane de euro
Click
Ce a vorbit Dan Alexa cu Alina Pușcău după ce boala s-a agravat. „Să ne rugăm pentru ea că e mult mai greu”
Digi24
Cum a pregătit Rusia „trupe de șoc” care să creeze haos în Rep. Moldova: Un plan pus la cale din „Silicon Valley”-ul Kremlinului
Cancan.ro
Cu ce se ocupă acum pensionarul de pe Transfăgărășan? Incidentul deosebit de GRAV care l-a retrogradat din funcție. Avem detalii 💣
Ce se întâmplă doctore
Cum arată casa de 21 de milioane de dolari în care locuiesc Meghan Markle și Prințul Harry. „Este vindecător. Te simți liber”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Afecțiuni medicale din cauza cărora șoferii pot ajunge la închisoare. Problema e tratamentul, nu boala
Descopera.ro
Un studiu, în premieră, dezvăluie că doar o oră în plus de somn îi ajută pe studenți să aibă note mai bune
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Facem dragoste de trei ori pe săptămână!
Descopera.ro
O absență colosală: cine lipsește din poveștile pentru copii scrise de AI?
CONTROVERSĂ Aliații SUA din Orientul Mijlociu devin tot mai frustrați de politica americană față de Iran, pe care o văd ca fiind inconsecventă și ineficientă
22:51
Aliații SUA din Orientul Mijlociu devin tot mai frustrați de politica americană față de Iran, pe care o văd ca fiind inconsecventă și ineficientă
REACȚIE Dragoș Pîslaru nu vede nicio problemă în cazul întâlnirii dintre Bolojan și șefa CCR. Ministrul cere Curții să nu mai amâne deciziile care vizează jaloanele din PNRR
22:34
Dragoș Pîslaru nu vede nicio problemă în cazul întâlnirii dintre Bolojan și șefa CCR. Ministrul cere Curții să nu mai amâne deciziile care vizează jaloanele din PNRR
SPORT David Popovici a vorbit despre mentalitatea care l-a împins spre performanță. „Refuzam ideea că cineva poate fi mai bun decât mine”
22:03
David Popovici a vorbit despre mentalitatea care l-a împins spre performanță. „Refuzam ideea că cineva poate fi mai bun decât mine”
FLASH NEWS O familie a fost salvată după ce a plutit 16 ore pe un jet ski în largul Thailandei
21:55
O familie a fost salvată după ce a plutit 16 ore pe un jet ski în largul Thailandei
INEDIT Cutii peste cutii de McDonald’s! Dieta lui Donald Trump când călătorește, dezvăluită de Robert F. Kennedy Jr. De ce se teme președintele SUA
21:49
Cutii peste cutii de McDonald’s! Dieta lui Donald Trump când călătorește, dezvăluită de Robert F. Kennedy Jr. De ce se teme președintele SUA
SCANDAL Incidente înainte de Rapid-Dinamo, la metrou Basarab. Jandarmii au intervenit după un conflict între suporteri
21:23
Incidente înainte de Rapid-Dinamo, la metrou Basarab. Jandarmii au intervenit după un conflict între suporteri

Cele mai noi

Trimite acest link pe