Sindicatul din Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) îi cere ministrului Dragoș Pîslaru să își clarifice poziția privind salarizarea angajaților care gestionează fonduri europene. Sindicaliștii îl acuză pe ministru că își asumă public rezultatele instituției, dar nu și oamenii care stau în spatele acestora.

Reacția vine după declarațiile lui Dragoș Pîslaru, citate într-un articol publicat pe 14 august, referitoare la propunerile privind salarizarea specialiștilor din domeniul fondurilor europene. Potrivit sindicaliștilor, ministrul ar fi susținut inițial aceste propuneri, pentru ca ulterior să declare că nu știe cine a semnat un document în numele său.

„Până la urmă, care este poziția dumneavoastră?”, îl întreabă sindicaliștii pe ministrul Pîslaru, criticând totodată discursul acestuia despre „uniformizare” și „cascadarea” remunerației.

Sindicatul: Nu este vorba despre un spor inventat acum

Reprezentanții angajaților susțin că măsurile de stimulare financiară pentru personalul care gestionează fonduri europene există încă din 2004. Acestea au fost introduse în contextul pregătirii aderării României la Uniunea Europeană și al dezvoltării capacității administrative necesare gestionării fondurilor comunitare.

Potrivit sindicatului, măsura a presupus o majorare a salariului de bază și a avut drept scop atragerea și păstrarea specialiștilor în administrația publică, precum și reducerea plecărilor către sectorul privat.

Sindicaliștii afirmă că ministrul Pîslaru cunoaște nivelul salariilor din mediul privat, întrucât „a deținut până de curând o firmă privată care activa în același domeniu al fondurilor europene”.

„Știți, așadar, de ce personalul experimentat pleacă din MIPE către ADR-uri sau către mediul privat: pentru că nu este respectat tocmai principiul menținerii unei salarizări competitive, necesare pentru păstrarea specialiștilor în sistem”, se arată în comunicat.

Sindicatul susține că există o contradicție între obiectivul de consolidare a capacității administrative prin fonduri europene și politicile salariale care, în opinia angajaților, încurajează plecarea specialiștilor.

Sindicaliștii susțin că impactul bugetar ar fi pozitiv

Un alt argument invocat de sindicat vizează impactul financiar al măsurilor propuse.

Potrivit comunicatului, „propriul dumneavoastră minister a recunoscut că impactul bugetar este POZITIV”, iar sindicaliștii susțin că soluția propusă nu ar necesita fonduri suplimentare de la bugetul de stat, în condițiile în care cheltuielile ar putea fi eligibile pentru rambursare din fonduri europene.

„Dacă soluția propusă are impact bugetar pozitiv și cheltuielile sunt eligibile la rambursare din fonduri europene, despre ce «povară bugetară» mai vorbim?”, întreabă sindicaliștii.

Critici la adresa „uniformizării” salariilor

Sindicatul contestă și ideea de „uniformizare” a remunerației, susținând că salarizarea ar trebui să țină cont de criterii precum performanța, nivelul de responsabilitate, complexitatea activității și rezultatele obținute.

„Aceasta este reforma unei administrații europene moderne sau o uniformizare ca în comunism, în care toți trebuie tratați la fel indiferent de performanță și răspundere?”, se arată în comunicat.

Sindicaliștii îl întreabă pe ministru dacă „acesta este trendul în Uniunea Europeană – uniformizare fără stimularea performanței”.

Aceștia atrag atenția și asupra incompatibilităților și restricțiilor profesionale la care sunt supuși angajații MIPE, despre care spun că le limitează posibilitatea de a-și completa veniturile.

„Performanțele MIPE sunt realizate de oameni”

Sindicatul acuză o discrepanță între modul în care sunt prezentate public rezultatele ministerului și felul în care sunt tratați angajații.

„Vă lăudați cu performanțele lor și cu miliardele de euro atrase de România, dar când trebuie să îi susțineți, îi prezentați drept beneficiarii unor privilegii”, susțin sindicaliștii.

În comunicat se mai arată că rezultatele MIPE nu sunt meritul instituției privite ca structură sau al ministrului, ci al angajaților care gestionează proiectele și fondurile europene.

„Performanțele MIPE nu sunt realizate de clădire și nici de ministru. Sunt realizate de oamenii pe care astăzi refuzați să îi apărați”, transmite sindicatul.

Sindicatul reclamă diminuarea veniturilor și demotivarea angajaților

Reprezentanții angajaților susțin că, deși ministrul a vorbit în repetate rânduri despre dialog, bilanțul primului an de mandat ar arăta contrariul.

Potrivit sindicaliștilor, măsurile adoptate au dus la „diminuarea veniturilor, accentuarea inechităților și demotivarea personalului”.

„Între discursul despre dialog și realitatea resimțită de angajați există, din păcate, o diferență pe care faptele o demonstrează”, se mai arată în comunicat.

Sindicatul îl acuză pe Pîslaru că a preluat inclusiv discursul fostului premier Ilie Bolojan privind angajații care gestionează fondurile europene.

La final, sindicaliștii îi adresează ministrului o întrebare: „Vă asumați doar performanțele angajaților MIPE sau vă asumați și oamenii care le-au făcut posibile?”

„Părăsit de propriul ministru, MIPE își caută ministru”, este concluzia comunicatului transmis de sindicat.