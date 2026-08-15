Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, le-a transmis românilor, pe rețelele sociale, un mesaj cu ocazia sărbătoririi Adormirii Maicii Domnului și a Sfinților Martiri Brâncoveni.

În mesajul său, Călin Georgescu a amintit că sâmbătă, 15 august, este sărbătorită Adormirea Maicii Domnului, una dintre cele mai importante sărbători din calendarul creștin-ortodox. Acesta a descris-o pe Maica Domnului drept „ocrotitoarea noastră” și „mijlocitoare înaintea tronului Sfintei Treimi”.

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„Dragii mei, Urmează două zile de mare sărbătoare și binecuvântare pentru sufletele noastre. Sâmbătă, 15 august, Adormirea Maicii Domnului, ocrotitoarea noastră și mijlocitoare înaintea tronului Sfintei Treimi”, a scris Călin Georgescu pe Facebook.

Mesajul lui Georgescu despre Sfinții Martiri Brâncoveni

Călin Georgescu a făcut referire și la ziua de 16 august, când Biserica Ortodoxă Română îi cinstește pe Sfinții Martiri Brâncoveni. Acesta i-a enumerat pe Constantin Brâncoveanu, cei patru fii ai săi și sfetnicul Ianache, dar a menționat și canonizarea Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu.

„Duminică, 16 august, îi cinstim pe Sfinții Martiri Brâncoveni, Constantin Vodă cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, și sfetnicul Ianache și – de anul acesta – pe Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu”

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a prezentat familia Brâncoveanu drept un exemplu de credință și unitate în fața încercărilor. În mesajul său, acesta a subliniat importanța jertfei familiei Brâncovenești pentru „neamul nostru românesc”.

„Prin viața lor, model de familie și credință în momente de grea încercare, și prin jertfa lor de sânge au adus atâta lumină neamului nostru românesc…”.

„Să rămânem neclintiți în credință, indiferent de furtunile vieții”

În finalul mesajului, Georgescu le-a transmis românilor să își păstreze credința indiferent de dificultățile cu care se confruntă. De asemenea, el a făcut un apel la oameni să lase deoparte grijile și să petreacă aceste zile alături de familie, în rugăciune.