Tragedia produsă în centrul Brașovului scoate la iveală și o latură mai puțin cunoscută a bărbatului aflat la volan. Numele indicat în spațiul public este cel al lui Răducu Coman Florinel, un brașovean care nu este deloc străin de lumea afacerilor. Dincolo de dosarul penal deschis după accidentul în care doi oameni au murit, documentele consultate de Gândul arată că acesta deține o companie care rulează milioane și apare într-un șir lung de achiziții publice.

Accidentul s-a produs pe 11 august, pe strada Mureșenilor din Brașov.

Sondaj Gândul Credeți că redeschiderea centralelor pe cărbune este soluția pentru a depăși criza energetică? NU ȘTIU / NU RĂSPUND

NU

DA Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Mașina condusă de un bărbat de 50 de ani a ajuns pe trotuar și a lovit trei pietoni. Doi dintre aceștia au murit, iar cel de-al treilea a fost grav rănit. Autoritățile nu au comunicat oficial numele șoferului, decât că a fost reținut, însă Răducu Coman Florinel este persoana indicată de mai multe surse publice drept bărbatul aflat la volan.

Abonat la contracte cu statul

În timp ce anchetatorii încearcă să stabilească toate împrejurările tragediei, o privire în palmaresul profesional al lui Răducu Coman Florinel scoate la iveală legături interesante și câștiguri imense.

El apare ca administrator al Instal Generation SRL, companie din Brașov înființată în 2010. Numai în 2025, firma a raportat o cifră de afaceri de 11.462.860 de lei, adică echivalentul a peste două milioane de euro, și un profit net de 1.484.365 de lei. Performanța a fost obținută cu numai zece angajați.

Și aici povestea devine și mai interesantă. Instal Generation nu lucrează doar cu mediul privat. Bazele de date ale achizițiilor publice au indexat 158 de achiziții directe în care apare compania brașoveanului, printre cumpărători figurând instituții și societăți publice din mai multe zone ale țării.

Printre ele se află Penitenciarul Codlea, dar și Ministerul Apărării – UM 01932 Brașov. Firma apare, de asemenea, în achiziții ale Modern Calor, compania publică de termoficare a municipiului Botoșani.

Surpriza vine însă dintr-un contract înregistrat în decembrie 2025. Instal Generation a furnizat produse în valoare de 9.720 de lei către Unitatea Militară 0461 București.

A fost conectat la un gigant din Săcele

Răducu Coman Florinel a jucat și în liga companiilor mai mari. Documentele publicate de Bursa de Valori București arată că acesta a fost acționar la Electroprecizia SA Săcele.

În 2020, Răducu Coman Florinel deținea personal 72.474 de acțiuni, reprezentând 1,38% din capital, iar Instal Generation controla alte 200.650 de acțiuni, adică 3,84%. Practic, omul de afaceri și firma sa aveau împreună peste 5% din companie.

În 2018, Răducu Coman Florinel, Instal Generation și alți doi acționari, care cumulau 6,5967% din drepturile de vot, au cerut completarea ordinii de zi a Adunării Generale a Electroprecizia. Printre solicitări se afla distribuirea a 3,81 milioane de lei sub formă de dividende, iar alternativa propusă era o majorare de capital prin acțiuni gratuite de peste 17,2 milioane de lei.

Acum, însă, toate aceste cifre au trecut în plan secund. După tragedia de pe strada Mureșenilor, atenția s-a mutat din registrele comerciale în dosarul penal în care anchetatorii încearcă să afle exact ce s-a întâmplat înainte ca mașina lui să ajungă pe trotuar și să curme două vieți.

Potrivit primelor declarații, acesta ar fi suferit o criză de epilepsie.