🧠 Răzvan Vasile, creatorul „Mindset Mastery – Transformarea Minții”, vine la Altceva cu Adrian Artene

17 oct. 2025, 12:55, Altceva Podcast
Sâmbătă, 18 octombrie, de la ora 19:00, pe canalul de YouTube Altceva cu Adrian Artene, descoperă un nou episod inspirațional care îți poate schimba modul de a gândi. Invitatul acestei ediții este Răzvan Vasile, antreprenor, coach și creatorul cursului „Mindset Mastery – Transformarea Minții”, un program dedicat dezvoltării personale și reprogramării mentale pentru succes.

🔑 Despre ce este vorba în „Mindset Mastery – Transformarea Minții”

În dialogul cu Adrian Artene, Răzvan Vasile explică pașii esențiali pentru transformarea gândirii și depășirea blocajelor interioare. Discuția atinge teme precum:

  • cum îți poți schimba convingerile limitative,
  • puterea disciplinei și a clarității mentale,
  • de ce succesul pornește întotdeauna din minte,
  • și cum poți construi o versiune mai bună a ta prin antrenarea gândirii.

Cursul „Mindset Mastery – Transformarea Minții” este conceput pentru cei care vor să-și descopere potențialul real și să obțină rezultate tangibile în viață, carieră și relații.

🎙️ Un dialog intens despre transformare și echilibru

Adrian Artene, cunoscut pentru abordarea sa directă și conversațiile autentice, îl provoacă pe Răzvan Vasile să dezvăluie din experiențele personale care i-au modelat filosofia de viață. Vei afla cum a reușit să-și transforme obstacolele în lecții și să construiască un sistem practic pentru oricine vrea o schimbare reală.

📅 Nu rata premiera!

🔔 Episodul complet va fi difuzat sâmbătă, 18 octombrie, de la ora 19:00, exclusiv pe canalul de YouTube Altceva cu Adrian Artene

