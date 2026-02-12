Câştigul salarial mediu net a ajuns la la 5.914 lei, în decembrie 2025. S-a înregistrat o creștere cu 5,3%, arată INS

Câştigul salarial mediu net a ajuns la la 5.914 lei, în luna decembrie 2025, potrivit ultimelor date furnizate de Institutul Național de Statistică (INS). În acest sens, a fost înregistrată o creștere cu 5,3%, față de luna precedentă. Cele mai mari valori au fost înregistrte în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale.

Institutul Național de Statistică (INS) a emis date relevante pentru anul 2025 în privința câștigului salarial mediu net. Datele arată că aceasta a atins pragul de 5.914 lei, în decembrie 2025, fiind înregistrată o creștere cu 5,3% (+299 lei) față de noiembrie 2025. În raport se menționează că extracția petrolului brut și a gazelor naturale a înregistrat cele mai mari valori.

De altfel, valori mari au fost înregistrate și în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei. La polul opus se află hotelurile și restaurantele, unde câștiul salarial mediu net a fost de 3.557 de lei, dar și de 3.581 de lei în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte.

Față de luna decembrie 2024, câştigul salarial mediu net a crescut cu 4,8%.

„În luna decembrie 2025, câştigul salarial mediu brut a fost 9.868 lei, cu 497 lei (+5,3%) mai mare decât cel înregistrat în luna noiembrie 2025. Câştigul salarial mediu net a fost 5.914 lei, în creştere cu 299 lei (+5,3%) faţă de luna noiembrie 2025.

Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale (13.012 lei) şi în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice) (12.588 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (3.557 lei) şi în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (3.581 lei)”, arată datele INS.

Alte date relevante

Indicele câştigului salarial real a fost 95,5% în luna decembrie 2025, spre deosebire de decembrie 2024.

Indicele câştigului salarial real a fost 105,1% în luna decembrie 2025 faţă de luna precedentă.

Indicele câştigului salarial real a fost 255,7%, față de octombrie 1990.

Față de noiembrie 2025, în decebrie 2025 nivelul câştigului salarial mediu net a crescut în majoritatea activităţilor din sectorul economic.

„Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează: Cu 28,4% în producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, respectiv cu 26,4% în intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii); Între 12,0% și 23,0% în industria metalurgică, transporturi pe apă, extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport, telecomunicaţii, colectarea şi epurarea apelor uzate, activităţi de servicii anexe extracţiei, fabricarea altor mijloace de transport, captarea, tratarea şi distribuţia apei, alte activităţi extractive, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea țițeiului, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, tranzacţii imobiliare; Între 7,5% și 11,5% în extracţia minereurilor metalifere, activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, comerţ cu ridicata şi cu amănuntul (inclusiv repararea autovehiculelor şi motocicletelor), alte activităţi de servicii, fabricarea băuturilor, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal (exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii)”, transmite INS.

Unde au fost înregistrate cele mai mari scăderi ale câștigului salarial mediu net

„Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna noiembrie 2025 au fost determinate de acordarea în lunile precedente de prime ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost determinate de nerealizările de producție ori de încasările mai mici (în funcție de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

Cu 9,6% în fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.;

Între 0,5% și 3,0% în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice), fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, transporturi aeriene, fabricarea echipamentelor electrice.

În sectorul bugetar s-au înregistrat uşoare creşteri ale câştigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă în sănătate şi asistență socială (+0,3%). Câştigului salarial mediu net a scăzut comparativ cu luna precedentă în învăţământ (-2,5%, ca urmare a reducerii sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice pe perioada vacanței școlare), respectiv în administraţia publică (-0,4%)”, mai arată INS.

