Prima pagină » Actualitate » Robert Negoiță a ieșit pozitiv la testul antidrog al lui Ceaușescu. „Eu nu știu cu ce aparate umblați”

Robert Negoiță a ieșit pozitiv la testul antidrog al lui Ceaușescu. „Eu nu știu cu ce aparate umblați”

12 feb. 2026, 11:31, Actualitate

Robert Negoiță, primarul momentan suspendat al sectorului 3, plasat sub control judiciar de procurorii DNA, s-a prezentat joi la instanță. Aici a fost întâmpinat zgomotos de activistul Marian Ceaușescu, care l-a convins pe edil să accepte un test antidrog. Din păcate pentru imaginea lui Negoiță, testul a ieșit pozitiv. 

Controversatul Marian Ceaușescu a venit cu un test rapid pentru cocaină și l-a rugat pe Robert Negoiță să îl folosească. Rezultatul a fost unul pozitiv.

Scuza lui Negoiță: „Eu am făcut anti-drog în trafic”

„Uitați-vă, ați ieșit (pozitiv). Dacă vreți să mă convingeți, mergem la un spital să faceți urină”.

„Eu am făcut anti-drog în trafic”, a replicat prompt edilul sectorului 3.

În discuție a intervenit și unul dintre avocații lui Robert Negoiță, comentând: „Un om care face test în public înseamnă că nu se droghează, că domnul primar nu e idiot”.  

Marian Ceaușescu își face reclamă cu teste antidrog false cu primari

Protestatarul Marian Ceaușescu este cunoscut pentru faptul că i-a făcut un test antidrog și lui Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, care a ieșit tot pozitiv. Totuși, Băluță a mers ulterior la un spital, care a infirmat testul rapid, rezultatul final fiind unul negativ.

ALEXANDRA PANDREA / MEDIAFAX FOTO

Liderul social-democrat a contestat măsura dispusă de procurorii anticorupție. Miercuri dimineață, Negoiță a mers din nou la secția de poliție pentru a semna controlul judiciar. Edilul suspendat al Sectorului 3 încă nu a plătit cauțiunea de 800.000 lei, pe care a contestat-o în instanță. Negoiță a declarat că este nevinovat de acuzele care i se aduc, respectiv realizarea ilegală a unor drumuri din sectorul 3 în beneficiul fratelui său Ionuț Negoiță, cunoscut dezvoltator imobiliar.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Mircea Badea ridiculizează dosarul DNA în care e implicat primarul Robert Negoiță: O prosteală de subiect, mie mi-e jenă să vorbesc despre asta

Interceptări DNA în dosarul lui Robert Negoiță. Apropiații edilului: „De luni știa de aia cu DNA-ul”. „Se întâmplă nenorocire ca la Rahova”

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Procurorii DNA fac percheziții la șeful Poliției Sector 1. Acesta este suspectat de mai multe fapte de corupție
11:43
Procurorii DNA fac percheziții la șeful Poliției Sector 1. Acesta este suspectat de mai multe fapte de corupție
STATISTICĂ Câştigul salarial mediu net a ajuns la la 5.914 lei, în decembrie 2025. S-a înregistrat o creștere cu 5,3%, arată INS
11:32
Câştigul salarial mediu net a ajuns la la 5.914 lei, în decembrie 2025. S-a înregistrat o creștere cu 5,3%, arată INS
ADMINISTRAȚIE Primăria din România care a scos la licitație un singur loc de parcare pentru 15 blocuri, multe cu 10 etaje
11:23
Primăria din România care a scos la licitație un singur loc de parcare pentru 15 blocuri, multe cu 10 etaje
ULTIMA ORĂ Participarea la Consiliul pentru Pace a lui Nicuşor Dan, din SUA, pusă sub semnul întrebării
11:17
Participarea la Consiliul pentru Pace a lui Nicuşor Dan, din SUA, pusă sub semnul întrebării
FLASH NEWS Reforma pensiilor speciale ar putea ajunge la CJUE. Nicușor Dan pare să aibă un plan și pentru referendumul din Justiție
11:07
Reforma pensiilor speciale ar putea ajunge la CJUE. Nicușor Dan pare să aibă un plan și pentru referendumul din Justiție
ULTIMA ORĂ Percheziţii la persoanele care l-au ameninţat pe Victor Rebengiuc cu moartea. „Băgăm toporul în capetele alea seci”
11:04
Percheziţii la persoanele care l-au ameninţat pe Victor Rebengiuc cu moartea. „Băgăm toporul în capetele alea seci”
Mediafax
Carrefour își vinde magazinele! Frații Pavăl de la Dedeman vor prelua operațiunile retailerului 
Digi24
Țara europeană care votează limitarea populației la 10 milioane. Planul extremei drepte care ar putea rupe acordurile cu UE
Cancan.ro
Acuzații dure la andresa Antena 1 după ce Zmărăndescu & soția au fost salvați pentru a 5-a oară de la eliminare: 'Cum este posibil ca producătorii să favorizeze în asemenea hal o echipă?'
Prosport.ro
FOTO. Una dintre cele mai frumoase sportive a trădat SUA pentru China! A ales să concureze la Jocurile Olimpice pentru țara părinților nu pentru țara ei natală
Adevarul
Primele imagini cu fiul lui Ramzan Kadîrov după accidentul în care a fost implicat. Adam, vizibil schimbat
Mediafax
Investiție uriașă. Un startup va investi 1,2 miliarde de euro în centre de date și modele AI
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Două țări au devenit, peste noapte, un obstacol în calea noilor sancțiuni ale UE împotriva petrolului rusesc
Cancan.ro
Mașina condusă de Sorin Iacob pe drumul morții avea cameră pe bord. Motivul ireal pentru care singura proba-cheie nu poate fi folosită 😲
Ce se întâmplă doctore
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce a pierdut lupta cu kilogramele în plus! Ce dietă strictă urmează
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Ninsori timp de 11 zile în România: șoferii, avertizați privind drumurile afectate
Descopera.ro
Misterul apei de pe Marte: Ce au descoperit oamenii de știință?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Test de cultură generală. Ce erau ziguratele din Mesopotamia antică?

Cele mai noi

Trimite acest link pe