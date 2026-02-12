Primăria din România care a scos la licitație un singur loc de parcare pentru 15 blocuri, multe cu 10 etaje

Publicația Ziarul de Iași dezvăluie un fapt inedit: Serviciul Administrare Parcări al Primăriei Iași a scos la licitație un singur loc de parcare pentru 15 blocuri, multe cu 10 etaje. Asta, deși până acum se închiriau până la cinci locuri.

Potrivit sursei citate, licitația cu un singur loc de parcare este pentru cartierul Dacia.

Bătălia se va da în 19 februarie

Licitația pentru un singur loc de parcare se va ține în ziua de 19 februarie. În prima procedură programată în ziua respectivă, la ora 10, va fi disputat un loc de parcare de la adresa bd. Dacia nr. 30. „Drept de participare la licitație au locatarii din blocurile: SC4, SC5, SC6, SC7, SC8, SC9, SC10, SC11, SC12, SC13, B13, A1, A2, A3 și A4”, precizează anunțul afișat pe pagina de internet a primăriei ieșene. Data limită de înscriere este 17 februarie.

Blocurile respective au câte 10 etaje, iar altele sunt pe cinci niveluri.

