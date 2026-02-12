Prima pagină » Actualitate » Participarea la Consiliul pentru Pace a lui Nicuşor Dan, din SUA, pusă sub semnul întrebării

Luiza Dobrescu
12 feb. 2026, 11:17, Actualitate
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că va onora invitaţia lansată de preşdintele SUA, Donald Trump, şi va fi prezent la Consilul pentru Pace, care va avea loc la Washington. Însă, surse politice susţin că, între timp, acesta ar fi revenit aupra deciziei. 

Surse politice au declarat, pentru Mediafax, că, deși președintele Nicușor Dan ar fi luat în calcul participarea la reuniunea programată în februarie la Washington, acum balanța înclină spre a nu merge la Consiliul pentru Pace.

Motivul invocat ar fi faptul că la reuniune vor avea un cuvânt de spus doar țările care au anunțat că vor intra în Consiliul pentru Pace, iar celelalte ar urma să nu fie prea băgate în seamă.

România a fost invitată în ianuarie de liderul SUA, Donald Trump, să facă parte din Consiliul pentru Pace, printr-o scrisoare adresată lui Nicușor Dan.

Săptămâna trecută, Nicușor Dan anunța că decizia privind participarea României la evenimentul din 19 februarie va fi luată în urma discuțiilor cu partenerii americani cu privire la formatul întâlnirii față de țări ca România, care nu sunt membre în acest moment ale Consiliului, dar își doresc să adere în condițiile revizuirii Cartei.

Consiliul pentru Pace este o nouă inițiativă internațională, susținută de președintele Trump, care are scopul să contribuie la soluționarea conflictelor la nivel global, începând cu războaiele din Gaza și Ucraina.

Președintele Nicușor Dan participă joi la reuniunea informală a liderilor din cadrul Consiliului European, la castelul Alden-Biesen din Belgia.

