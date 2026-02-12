Procurorii Anticorupție fac percheziții la domiciliul șefului Poliției Sectorului 1 din București. Operațiunea face parte dintr-o anchetă în curs, iar autoritățile nu au făcut încă declarații oficiale, potrivit știripesurse. Acesta este suspectat de mai multe fapte de corupție.

La această oră au loc percheziții la șeful Poliției Sectorului 1. Ancheta este în desfășurare. Pe lângă liderul Poliției Sector 1, ar fi vizați mai mulți ofițeri ai Serviciului de Investigații Economice de la Sector.

În ultima perioadă, DNA a deschis anchete care vizează mai multe administrații de sector din București:

Știre în curs de actualizare…

AUTORUL RECOMANDĂ: