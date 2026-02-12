Imagini uluitoare de la faimosul Templu Shaolin din China. Roboți umanoizi învață kung fu de la călugări

O scenă neobișnuită i-a surprins pe vizitatorii faimosului Templu Shaolin, vechi de peste 1500 de ani, din provincia Henan din China. O nouă „clasă” a sosit la templu pentru a învăța secretele artelor marțiale străvechi de la călugări, însă nu a fost vorba nici de copii, nici de adolescenți ori adulți, ci de un grup de roboți umanoizi.

O companie chineză de robotică, numită Agibot, și-a trimis roboții săi umanoizi să „învețe“ arte marțiale, relatează publicația Interesting Engineering.

În imaginile distribuite pe rețelele de socializare, roboții demonstrează o sincronizare și o precizie uimitoare, în timp ce încearcă să imite mișcările kung fu ale călugărilor Shaolin.

Videoclipurile au devenit rapid virale pe rețelele de socializare, însă reacțiile oamenilor au fost diverse, de la laude la teamă. Mulți internauți s-au declarat uimiți de cât de mult a progresat robotica, în timp ce alții se întreabă ce impact va avea asupra viitorului.

Unul dintre clipuri a fost distribuit inclusiv de companie care îi întreabă pe utilizatori ce nouă provocare ar avea pentru grupul de umanoizi.

„AGIBOT-ii noștri au reușit să interpreteze clasicele kung fu. Care este următoarea artă marțială pe care ar trebui să o practice? Lasă sugestiile tale mai jos – s-ar putea să le vezi în următoarea demonstrație!“

În martie 2025, compania cu sediul în Shanghai a lansat robotul umanoid Lingxi X2 ca robot de uz general într-un videoclip care îl arăta mergând cu bicicleta într-un spațiu deschis, la fel ca oamenii.

Umanoizii Lingxi X2, capabili să execute secvențe de arte marțiale, sunt alimentați de modelul Genie Operator-1 AI, cunoscut și sub numele de modelul Go-1. Cu tehnica sa de generalizare fără eșantionare, robotul poate manipula obiecte și efectua sarcini de bază fără antrenament prealabil.

Modelul GO-1 îmbunătățește semnificativ capacitatea X2 de a învăța, planifica și executa sarcini în medii reale. Este conceput pentru a introduce „acțiuni latente”, o tehnică ce ajută roboții să înțeleagă mișcarea umană prin valorificarea cadrelor vizuale trecute și prezente.

Decizia de a filma umanoizi executând secvențe de arte marțiale la Templul Shaolin este simbolică. Templul este faimos în întreaga lume ca locul de naștere al kung fu-ului Shaolin, reprezentând tradiții seculare de antrenament disciplinat, filosofie și măiestrie fizică.

Asocierea acestei moșteniri cu umanoizii semnalează o poveste despre cum tehnologia pătrunde încet în domeniile umane tradiționale.