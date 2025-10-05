Prima pagină » Emisiuni » Altceva Podcast » Daniel Roxin: „Mai degrabă descoperă detectoriștii comori antice decât arheologii, pe zona dacică”

05 oct. 2025, 14:46, Altceva Podcast
Daniel Roxin, jurnalist și scriitor, a fost invitat în cel mai nou podcast ALTCEVA, cu Adrian Artene. El a vorbit despre adevărul îngropat al Sarmisegetuzei Regia, un subiect preferat de mulți pasionați de istorie și nu numai. El a spus că la Sarmisegetuza Regia se află mult mai multe lucruri decât ceea ce se poate vedea de către turiști, că este, de fapt, un oraș antic și că, potrivit spuselor cercetătoarei Aurora Pețan, Europa ar avea aici un Machu Pichu propriu, dacă s-ar decoperta Sarmisegetuza Regia.

„Am văzut că l-ați avut invitat și pe regretatul actor Mircea Diaconu. Pe vremea când Mircea Diaconu a fost ministru al Culturii, pentru o scurtă perioadă, a declarat public că va aloca 4-5 milioane de euro pentru cercetări arheologice la Sarmisegetuza Regia. La scurt timp după aceea, nu a mai fost ministru al Culturii. De atunci, nu s-a pus niciun moment problema să se facă o investiție majoră în cercetare la Sarmisegetuza Regia. Cercetarea acolo este pe bani puțini, merg arheologii câteva săptămâni, descoperă niște cioburi, mai degrabă descoperă detectoriștii comori antice decât arheologii, pe zona dacică. Cel puțin, în ultima vreme am văzut multe descoperiri făcute de detectoriști și nu de arheologi. Cu privire la Sarmisegetuza Regia, fac trimitere la spusele unei cercetătoare importante, Aurora Pețan, cu dublu doctorat în lingvistică și arheologie, care a și publicat o carte – Sarmisegetuza Regia, redescoperirea cetății, foarte intersantă.

Doamna Aurora Pețan, într-un film documentar, a spus că, pe baza faptului că s-au făcut cercetări cu o anumită tehnologie și s-au scanat suprafețe întinse din Sarmisegetuza Regia, aici s-a descoperit că, dincolo de ceea ce vedem noi azi și accesibil pentru turiști, situl arheologic Sarmisegetuza Regia, pe o rază de cel puțin 3 km de , s-au descoperit nenumărate terase, locuințe, drumuri etc, și sugestia este că, de fapt, este întins și mai mult. Vorbim despre un oraș antic, se estimează că puteau să locuiască acolo 15.000 de oameni.

Aurora Pețan spunea că dacă s-ar decoperta Sarmisegetuza Regia, Europa ar avea un Machu Pichu propriu. Nu se întâmplă acest lucru și nici nu sunt perspective că se va întâmpla în viitor. Să ne gândim doar la faptul că, în apropiere de București, la peste 20 de Km, în localitatea Popești din județul Giurgiu există un sit arheologic de primă mărime: Cetatea getică Argedava, locul în care se spune, se crede că s-ar fi născut Burebista, un loc în care s-au descoperit tezaure monetare, munți de ceramică, arme. Situl arheologic este într-o stare deplorabilă. Nu există nici măcar o placă informativă, localnicii își depozitează gunoaiele pe margine, drumurile care se văd peste platformă sunt făcute de ATV-uri.

Eu am depus o cerere la Institutul de ArheologieVasile Pârvan” din București, care este responsabil, din punct de vedere științific cu acest șantier, să îmi explice de ce e acea situație acolo, cine este responsabil. Și mi s-a comunicat oficial că arheologii sunt responsabili doar de partea de cercetare științifică, că propritar este administrația locală și că dacă Primăria Locală și Direcția de Cultură Giurgiu nu fac nimic, ei nu pot să facă deoarece nu au nicio calitate din punctul ăsta de vedere. Să fii primar și să nu poți să evaluezi beneficiul pe care-l poate avea pentru comună un astfel de sit arheologic la niște zeci de kilometri de București?”, a spus Daniel Roxin. 

