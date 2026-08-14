Dan Dungaciu susține că actuala criză politică din România s-ar putea încheia dacă Sorin Grindeanu ar prelua mandatul de premier. Geopoliticianul susține că, indiferent de rezultatul învestiturii, Guvernul Bolojan nu ar mai rămâne la putere. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Răzvan Dumitrescu.

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„Criza politică se rezolvă foarte simplu”

Invitat la „Subiectul Zilei”, Dan Dungaciu susține că actuala criză politică din România s-ar putea rezolva dacă Sorin Grindeanu ar prelua mandatul de premier de la Ilie Bolojan. Analistul afirmă că, în cazul în care liderul PSD câștigă învestitura, Guvernul Bolojan pleacă, iar dacă nu o câștigă, România ar putea ajunge la alegeri anticipate. În ambele scenarii, Dungaciu susține că „scăpăm” de Guvernul Bolojan.

„Criza politică se rezolvă foarte simplu. Domnul Grindeanu, care se tot codește, ia mandatul, se duce în Parlament și, în momentul în care se duce în Parlament, Guvernul Bolojan nu va mai exista. Pentru că, dacă câștigă învestitura, Guvernul Bolojan pleacă, iar dacă nu o câștigă, mergem la anticipate și scăpăm de Guvernul Bolojan. E simplu,” a declarat analistul.

„Suntem și noi foarte curioși care sunt ăia 15”

Analistul a comentat și informațiile potrivit cărora 15-20 de parlamentari AUR ar putea susține în Parlament noul Guvern. El spune că astfel de informații au apărut încă de la depunerea moțiunii de cenzură, însă, până în prezent, nu s-au confirmat. Geopoliticianul este curios să vadă cine sunt parlamentarii AUR care ar putea susține noul Guvern.

„Acum înțelegem că ar fi vreo 15-20 de voturi de la AUR care ar putea să completeze sau se mizează pe ele. Suntem și noi foarte curioși și îl așteptăm pe domnul Grindeanu să vină în Parlament, că suntem și noi curioși cine sunt ăia 15. O fi aceeași 15 din prima sau alții? Am auzit despre 10, 15, 20 încă de când am depus moțiunea de cenzură, că 15-20 de la AUR o să dezerteze. Au votat toți. Am auzit că ar fi un grup cu domnul Veștea. N-a fost,” a declarat sociologul.

„Să vedem cine sunt ăștia 15-20”

Dungaciu menționează că așteaptă ca Sorin Grindeanu să meargă în Parlament pentru a vedea dacă există într-adevăr cei 15-20 de parlamentari AUR care ar vota pentru susținerea noului Guvern.

„Să vedem cine sunt ăștia 15-20, că discutăm și noi între noi. Care o fi? Să-i vedem și noi. Să vină domnul Grindeanu în Parlament să-i vedem și noi pe ăștia 15,” a declarat geopoliticianul.

Sorin Grindeanu a cerut instalarea unui guvern cu puteri depline începând cu 1 septembrie. Solicitarea vine în condițiile în care Guvernul Bolojan se află la guvernare de peste 100 de zile. Liderul PSD a criticat dur actuala guvernare și a transmis că partidul este pregătit să facă parte din viitorul Executiv.