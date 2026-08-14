Nu ratați dezvăluirile explozive făcute de actorii politici despre criza politică în care ne aflăm la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”! Crin Antonescu face analiză bisturiu despre cea mai gravă criza din ultimii ani. S-a brevetat o nouă formulă de guvernare, fără Guvern? Este ceva intenționat? Se poate prelungi oricât?

Într-o ediție care adună cele mai bune momente ale săptămânii, vedeți ce spune sociologul Dan Dungaciu despre acordul dintre Moldova și Ucraina care poate transforma Portul Constanța în țintă.

Ștefan Popescu, analist de politică externă, explică despre crizele care ne fac să trăim cu frica zilei de mâine. În numele reformei și creșterii economice clamate de Bolojan, românii au strâns cureaua, ca să afle de la un consilier al lui Nicușor Dan că intrăm în recesiune!

Atenție, cad drone! Expertul militar Hari Bucur Marcu face dezvăluiri în despre drona care a traversat țara. A fost o momeală sau o greșeală?

Toate momentele importante ale săptămânii 03-06 august au fost dezbătute de Răzvan Dumitrescu cu reprezentanți ai partidelor din România și le puteți urmări live pe Facebook și YouTube.