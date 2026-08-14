Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat vineri, 14 august, estimarea pentru următoarele patru săptămâni, respectiv perioada 17 august – 14 septembrie 2026. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor rămâne în general mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în special în vestul și centrul țării.

Meteorologii anunță temperaturi peste normalul perioadei în următoarele săptămâni, iar valul de căldură va reveni după episoadele de instabilitate atmosferică prognozate pentru începutul săptămânii viitoare. Astfel, primele săptămâni din septembrie nu aduc o răcire accentuată la nivelul întregii țări. Din contră, vremea va păstra caracteristici mai degrabă de sfârșit de vară în multe regiuni.

Cum va fi vremea până pe 14 septembrie

Săptămâna 17-23 august 2026

Temperatura aerului va avea valori mai ridicate decât cele specifice perioadei în majoritatea regiunilor, în special în vest şi centru. Excepţie va face sud-estul ţării, unde valorile termice vor fi apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii ţări, deficitul fiind mai accentuat în zonele montane.

Săptămâna 24-30 august 2026

Temperaturile medii vor continua să fie mai ridicate decât cele normale în cea mai mare parte a ţării, mai ales în regiunile vestice şi centrale. Cantităţile de precipitaţii vor fi, în general, apropiate de cele normale, fiind posibil să fie uşor mai ridicate în zonele montane şi în regiunile vestice.

Săptămâna 31 august – 6 septembrie

Temperaturile medii vor fi uşor peste cele normale în regiunile vestice, nordice şi centrale, în timp ce în restul ţării acestea vor fi apropiate de valorile specifice perioadei. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal în toate regiunile.

Săptămâna 7-14 septembrie

Mediile temperaturilor se vor situa uşor peste cele specifice perioadei în cea mai mare parte a ţării, cu abateri mai pronunţate în regiunile intracarpatice. Precipitaţiile vor fi apropiate de cele normale în toate regiunile.