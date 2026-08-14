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Ion Cristoiu: O întrebare de interes național – Ce dracu vrea Președintele?

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„Indiscutabil, Nicușor Dan a venit la Cotroceni, aducându-și cu el gravele slăbiciuni din timpul mandatului ca primar. E deja o axiomă că în perioada când Nicușor Dan a fost primar, Bucureștiul a înflorit într-un dezastru edilitar, singura lui preocupare fiind aceea de a se duce la procese împotriva noilor construcții”, își începe publicistul Ion Cristoiu cel mai nou jurnal video.

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„Printre slăbiciunile care l-au definit ca primar se numără nehotărârea, absența oricărui plan de dezvoltare a Bucureștiului și, în general, absența oricărei logici. Aceste slăbiciuni aduse de Nicușor Dan cu el la Cotroceni riscă să aibă efecte mult mai grave decât când s-au manifestat în perioada de mandat a lui Nicușor Dan, pentru că, la nivel de Primărie își putea delega și chiar așa a și făcut, majoritatea îndatoririlor către viceprimari, pe când, aici la Cotroceni exigențele sunt inverse. Adică, nu numai că nu poate să delege, nu are vice-președinți, anumite responsabilități sau chiar toate, dar, mai mult, el este obligat să ia decizii și toate deciziile, evident, să se subordoneze unei logici, unui proiect de țară.

De un an și ceva, Nicușor Dan nu a evidențiat un proiect de țară, o logică, deciziile sunt mult întârziate, când sunt luate, sunt fără nicio logică (…). Acum i-a cășunat pe legea care dă posibilitate construirii de hidrocentrale, până acum, blocată de ONG-urile useriste. După ce a trimis-o la CCR, acum a retrimis-o la Parlament, nu e nicio logică. În aceste condiții, a apărut un sport national, și anume, pronunțarea publică de către consilieri, de către presă, a ceva gen ce vrea președintele, ce gândește el.

Nici nu știm dacă el are vreo tresărire, nu știm ce face toată ziua, de fapt, el este o enigmă. Dar atunci vin consilieri, presă, și îi atribuie stări, decizii. Reamintesc acum o întreagă activitate a consilierilor: Tomac – „președintele e profund îngrijorat de criza politică”. Se citește pe fața lui? Oricum, i se atribuie. Radu Burnete – „Sentimentul meu este că președintele va desemna un premier”. Lazurca – „Mesajul președintelui este: nu umblu teleleu prin lume””. E foarte interesant că sportul national numărul unu este când va desemna președintele un premier. Nu e niciun semn că va avea de gând să-l desemneze până la Apocalipsă, dar toată lumea îi atribuie: „are de gând de Sfântă Mărie”, „are de gând de Crăciun”, sunt doar presupuneri”, mai spune scriitorul.

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