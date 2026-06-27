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Abilitățile lui Marius Manole. Rodica Mandache: „Ești ca țiparul. Cazi într-o hazna și ieși curat”

Andrei Rosz
Abilitățile lui Marius Manole. Rodica Mandache: „Ești ca țiparul. Cazi într-o hazna și ieși curat”
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În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Rodica Mandache, actriță, a vorbit despre abilitatea lui Marius Manole de a ieși din orice situație fără probleme. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Rodica Mandache: „Doamne, Marius… Ești ca țiparul. Țiparul știi ce e? E un fel de pește. Ieși din orice situație… Știi cum ești tu? Cazi într-o hazna și ieși mai curat. Ăsta este talentul tău. Ai un talent de la Dumnezeu. Bravo ție!”

Invitată la Marius Tucă Show, Rodica Mandache a vorbit despre abilitatea lui Marius Manole de a ieși din orice situație fără probleme. Aceasta a început prin a spune că Marius Manole are apetență pentru unele lucruri, iar pentru altele nu. Printre cele pentru care nu are apetență se numără și emisiunile la radio. Actrița afirmă că au realizat împreună o mulțime de spectacole radiofonice și Marius are o răceală pentru radio. După explicația lui Manole despre motivele pentru care a renunțat la a mai fi realizator de emisiuni la radio, Mandache a spus că actorul este ca țiparul. Abilitatea lui Manole de a ieși din orice situație este o surpriză continuă pentru actriță. Aceasta afirmă că Marius poate să cadă într-o hazna, dar se ridică mai curat.

„Doamne, Marius… Ești ca țiparul. Țiparul știi ce e? E un fel de pește. Ieși din orice situație… Știi cum ești tu? Cazi într-o hazna și ieși mai curat. Ăsta este talentul tău. Ai un talent de la Dumnezeu. Bravo ție!”, a explicat actrița.

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