Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Adrian Severin: „România a avut întotdeauna o politică externă bazată pe frica de ruși și de unguri. Orice politică bazată pe frică este una proastă”

Adrian Severin: „România a avut întotdeauna o politică externă bazată pe frica de ruși și de unguri. Orice politică bazată pe frică este una proastă”

Cătălin Costache
19 aug. 2025, 22:35, Marius Tucă Show
Adrian Severin: „România a avut întotdeauna o politică externă bazată pe frica de ruși și de unguri. Orice politică bazată pe frică este una proastă”

În ediția din 19 august 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, fostul ministru de Externe Adrian Severin a analizat politica externă a României și a atras atenția asupra unui pericol major care persistă încă din secolul al XIX-lea: tendința statului român de a-și construi direcțiile strategice în funcție de frică. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

„De la formarea României moderne, secolul al XIX-lea, România a dus o politică externă care s-a bazat pe frica de ruși sau de unguri. Orice politică ghidată de frică este o politică proastă. Ceea ce ar trebui să facem noi cu cei de care am putea să ne fie frică ar fi să îi convingem că pentru ei este mai bine să coopereze cu noi decât să se certe cu noi. Nu pentru că noi suntem atât de puternici, dar putem fi acea pietricică din cizmă care să le facă viața amară, așa cum a fost și cu alte imperii de-a lungul timpului. Asta trebuia să fie politica noastră”, a declarat Adrian Severin.

Diplomatul a subliniat că o abordare bazată pe teamă duce inevitabil la slăbiciune și dependență, în timp ce România ar trebui să adopte o poziție inteligentă, care să valorifice avantajele geopolitice și să construiască punți de colaborare, chiar și cu state considerate, tradițional, ostile.

Totodată, Adrian Severin a vorbit și despre relația României cu Statele Unite, subliniind că parteneriatul strategic nu ar trebui să însemne acceptarea necondiționată a tuturor cerințelor americane:

„De asemenea, noi am spus la un moment dat Statelor Unite că vrem să fim parteneri strategici, dar nu înseamnă că vom accepta tot ceea ce voi doriți și vă vom spune adevărul.”

În viziunea fostului ministru de Externe, adevărata forță a României nu constă în mărimea sau puterea sa militară, ci în abilitatea de a fi acel factor de echilibru și de a-și face auzită vocea în fața marilor puteri, chiar dacă uneori incomodă.

Ediție integrală

Mediafax
Casa Albă ia în calcul o locație controversată pentru negocierile Zelenski, Putin și Trump, unde Rusia și SUA au încălcat anterior un pact semnat
Digi24
Cabana Babele a fost scoasă la vânzare. Cât costă clădirea din inima Bucegilor
Cancan.ro
Doliu în lumea sportului! Fotbalistul a fost găsit MORT în casă
Prosport.ro
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
Adevarul
Rusia ironizează liderii europeni: „Coaliția războinică l-a lingușit pe Trump. Întrebarea e ce cântă Zelenski acasă despre teritorii”
Mediafax
Vladimir Putin ar fi de acord cu o întâlnire cu Volodimir Zelenski, afirmă Casa Albă
Click
Un oraș pierdut în junglă, redescoperit cu ajutorul unei scrisori vechi de 327 de ani
Wowbiz
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Antena 3
Grecii sunt foarte supărați că românii vin la ei în țară și le cumpără casele. Ce înseamnă asta pentru ei
Digi24
Ce se va întâmpla cu Putin dacă ar merge la o conferință de pace în Elveția. Anunțul șefului diplomației de la Berna
Cancan.ro
BREAKING NEWS. Andra și Cătălin Măruță au cerut ordin de protecție împotriva unui bărbat care îi terorizează!
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de ea? Cum arată acum Cristina Rus, după retragerea din showbiz! Are 43 de ani și e de nerecunoscut
observatornews.ro
Doi tineri au sărit îmbrățișați în fața unui TIR, pe autostradă. Polițiștii nu îi pot identifica
StirileKanalD
Mihai, un român de 24 de ani, a murit sub privirile neputincioase ale prietenilor
KanalD
O femeie a fost ucisă cu sânge rece de partenerul ei, în Constanța. Bărbatul a înjunghiat-o în propria lor locuință
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
Programul Rabla va fi oficial relansat! Cine îl poate accesa și ce buget va fi alocat?
Descopera.ro
Orașul pierdut al mayașilor a fost REGĂSIT
Capital.ro
România pune piciorul în prag. Ungaria a primit interzis. Maghiarii au rămas cu ochii în soare
Evz.ro
Stațiunea fantomă din România renaște datorită milioanelor de euro pompate
A1
Imaginile incendiare cu Delia într-un costum de baie minuscul: „Mâna sus care dați zoom”. Fanii au crezut că sunt „scăpate” pe internet
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Mihai Brotac, un tânăr de 24 de ani a murit înecat, după ce a alunecat și a fost luat de curenți
RadioImpuls
Dorobanțu, lovitură sub centură! Concurentul din ”Casa Iubirii” rupe tăcerea și îl provoacă pe Danciu: ”Explică-mi și mie...” Reacția uluitoare a colegului său: „Tu te mândrești că ai făcut fetele să plângă?”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. -Mergem la femei, gata, am hotărât!
Descopera.ro
Inteligența artificială riscă să accentueze rasismul și sexismul, avertizează specialiștii
JUSTIȚIE Procurorul șef al DNA: Din 36 de miniștri din toată istoria DNA-ului, doar 14 au fost condamnați, condamnări definitive
23:16
Procurorul șef al DNA: Din 36 de miniștri din toată istoria DNA-ului, doar 14 au fost condamnați, condamnări definitive
BIOLOGIE Fosile vechi de 2,65 milioane de ani din Etiopia provin de la două specii necunoscute de umanoizi, au stabilit cercetătorii
23:13
Fosile vechi de 2,65 milioane de ani din Etiopia provin de la două specii necunoscute de umanoizi, au stabilit cercetătorii
JUSTIȚIE Marius Voineag, DNA: Dosarul lui Coldea a fost unul foarte greu de gestionat. DNA stă în spatele acestui dosar fără doar și poate
22:58
Marius Voineag, DNA: Dosarul lui Coldea a fost unul foarte greu de gestionat. DNA stă în spatele acestui dosar fără doar și poate
DECES Un deputat finlandez s-a SINUCIS chiar în clădirea Parlamentului, la doar câteva săptămâni după ce a dezvăluit că are unele probleme de sănătate
22:55
Un deputat finlandez s-a SINUCIS chiar în clădirea Parlamentului, la doar câteva săptămâni după ce a dezvăluit că are unele probleme de sănătate
TURISM Roșia Montana ar putea deveni o zonă turistică prin programul “Adoptă o casă”. Studenți la arhitectură lucrează la restaurarea caselor din comună
22:43
Roșia Montana ar putea deveni o zonă turistică prin programul “Adoptă o casă”. Studenți la arhitectură lucrează la restaurarea caselor din comună
JUSTIȚIE Procurorul șef al DNA: Când spui justiție și bani, creezi deja o imagine greșită. Trebuie să ne raportăm și la ce se întâmpla în țările dezvoltate
22:34
Procurorul șef al DNA: Când spui justiție și bani, creezi deja o imagine greșită. Trebuie să ne raportăm și la ce se întâmpla în țările dezvoltate