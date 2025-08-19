Adrian Severin: „România a avut întotdeauna o politică externă bazată pe frica de ruși și de unguri. Orice politică bazată pe frică este una proastă”

În ediția din 19 august 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, fostul ministru de Externe Adrian Severin a analizat politica externă a României și a atras atenția asupra unui pericol major care persistă încă din secolul al XIX-lea: tendința statului român de a-și construi direcțiile strategice în funcție de frică. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

„De la formarea României moderne, secolul al XIX-lea, România a dus o politică externă care s-a bazat pe frica de ruși sau de unguri. Orice politică ghidată de frică este o politică proastă. Ceea ce ar trebui să facem noi cu cei de care am putea să ne fie frică ar fi să îi convingem că pentru ei este mai bine să coopereze cu noi decât să se certe cu noi. Nu pentru că noi suntem atât de puternici, dar putem fi acea pietricică din cizmă care să le facă viața amară, așa cum a fost și cu alte imperii de-a lungul timpului. Asta trebuia să fie politica noastră”, a declarat Adrian Severin.

Diplomatul a subliniat că o abordare bazată pe teamă duce inevitabil la slăbiciune și dependență, în timp ce România ar trebui să adopte o poziție inteligentă, care să valorifice avantajele geopolitice și să construiască punți de colaborare, chiar și cu state considerate, tradițional, ostile.

Totodată, Adrian Severin a vorbit și despre relația României cu Statele Unite, subliniind că parteneriatul strategic nu ar trebui să însemne acceptarea necondiționată a tuturor cerințelor americane:

„De asemenea, noi am spus la un moment dat Statelor Unite că vrem să fim parteneri strategici, dar nu înseamnă că vom accepta tot ceea ce voi doriți și vă vom spune adevărul.”

În viziunea fostului ministru de Externe, adevărata forță a României nu constă în mărimea sau puterea sa militară, ci în abilitatea de a fi acel factor de echilibru și de a-și face auzită vocea în fața marilor puteri, chiar dacă uneori incomodă.

Ediție integrală