Ion Cristoiu: „Procesele lui Georgescu reprezintă o tristețe. Omul este hăituit”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum dosarele împotriva lui Georgescu nu sunt o diversiune. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Am uitat, mai sunt două. Hai că putem! Este interesantă diversiunea, concomitența luptei împotriva fascismului și comunism. E super, da așa este. Mai e și diversiunea, lupta împotriva nostalgiei. Asta e superb, hai că tu scrii versuri”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum dosarele împotriva lui Călin Georgescu nu sunt o diversiune. Acesta a început prin a spune că aceste dosare sunt mai degrabă o tristețe. Când ceva este o diversiune, se presupune că acele lucruri nu sunt adevărate. Cristoiu susține că Georgescu este cu adevărat hăituit. Jurnalistul menționează și alte două diversiuni pe care le consideră interesante. Una dintre ele este lupta concomitentă împotriva fascismului și comunismului. O altă diversiune este lupta împotriva nostalgiei comunismului. Jurnalistul se amuză de ideea de luptă împotriva unei nostalgii. Acesta susține că nostalgia ține de amintiri frumoase. Astfel, o luptă împotriva nostalgicilor este o idee de neconceput pentru acesta.