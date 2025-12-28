Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Procesele lui Georgescu reprezintă o tristețe. Omul este hăituit”

Ion Cristoiu: „Procesele lui Georgescu reprezintă o tristețe. Omul este hăituit”

Andrei Rosz
28 dec. 2025, 12:00, Marius Tucă Show
Ion Cristoiu: „Procesele lui Georgescu reprezintă o tristețe. Omul este hăituit”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum dosarele împotriva lui Georgescu nu sunt o diversiune. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Am uitat, mai sunt două. Hai că putem! Este interesantă diversiunea, concomitența luptei împotriva fascismului și comunism. E super, da așa este. Mai e și diversiunea, lupta împotriva nostalgiei. Asta e superb, hai că tu scrii versuri

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum dosarele împotriva lui Călin Georgescu nu sunt o diversiune. Acesta a început prin a spune că aceste dosare sunt mai degrabă o tristețe. Când ceva este o diversiune, se presupune că acele lucruri nu sunt adevărate. Cristoiu susține că Georgescu este cu adevărat hăituit. Jurnalistul menționează și alte două diversiuni pe care le consideră interesante. Una dintre ele este lupta concomitentă împotriva fascismului și comunismului. O altă diversiune este lupta împotriva nostalgiei comunismului. Jurnalistul se amuză de ideea de luptă împotriva unei nostalgii. Acesta susține că nostalgia ține de amintiri frumoase. Astfel, o luptă împotriva nostalgicilor este o idee de neconceput pentru acesta.

„Procesul lui Georgescu nu e o diversiune. E o tristețe. Că nu e diversiune… Când ceva e o diversiune înseamnă că nu este adevărat. Aici chiar sunt… Omul chiar e hăituit. Adică asta nu este o diversiune. Atragerea publicului, atrage atenția publicului… Am uitat, mai sunt două. Hai că putem! Este interesantă diversiunea, concomitența luptei împotriva fascismului și comunism. E super, da așa este. Mai e și diversiunea, lupta împotriva nostalgiei. Asta e superb, hai că tu scrii versuri. Noi am mai discutat despre asta. Cum să lupți împotriva nostalgiei? Da, pentru că nostalgia este o chestie frumoasă. Ai coborât pe terenul ăsta… Hai să rămânem cu dimensiunea. Lupta împotriva nostalgiei…”, a explicat jurnalistul.

