Alexandru Rafila: „În 2022-2023, fiecare minister a lucrat cu sindicatele din domeniu pentru a face o lege a salarizării unice. Nu știu de ce nu s-a ținut cont de acele documente”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Alexandru Rafila, deputat, a vorbit despre cum în perioada 2022-2023 fiecare minister a lucrat pentru a face legea salarizării unice. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Alexandru Rafila a vorbit despre cum în perioada 2022-2023 fiecare minister a lucrat pentru a face legea salarizării unice. Acesta spune că fiecare minister avea câte un draft care reprezenta o componentă a legii. El subliniază că nu înțelege de ce nu s-a ținut cont de aceste documente.
„Știți ce se întâmplă? Noi am avut un draft… Ce s-a întâmplat prin 2022-2023. Am lucrat, fiecare minister a lucrat cu sindicatele din domeniu și fiecare a avut un draft care ar fi trebuit să constituie o componentă a legii salarizării. Nu știu de ce s-a îngropat. Atunci în 2023 am ajuns la un consens cu ei. Apropo de indicii, sigur, atunci era o scară de la 1 la 12 în ceea ce privește salarizarea. Acuma e de la unu la opt. Însă un principiu care atunci a fost respectat… Două principii importante lipsesc, cel puțin în domeniul medical. În primul rând, poziționarea în grila salarială este de la unu la opt, iar în sănătate merge de la patru în jos. Deci patru este maxim, medicul primar este patru și celelalte profesiuni sau medici la patru, jos. Asta este una dintre întrebări. Varianta asta cu care a venit domnul Pîslaru, care ne-a povestit tot felul de chestii. Că trebuie să plătească bani la judecători ca urmare a unor decizii nu știu câte miliarde. Asta mi s-a părut și mie foarte ciudat. Dânsul vorbea de legea salarizării și nu putem să facem legea salarizării bună, pentru că avem de plătit corpului judecătoresc. Adică sunt niște diversiuni, mă rog, sigur, sunt oameni care au învățat arta asta diversiunii mulți ani și o folosesc. Deci ăsta a fost un punct. Al doilea punct, care este absolut inacceptabil pentru orice lucrător din sistemul sanitar, este legat de faptul că atunci când faci o gardă sau permanență, mai ales sâmbăta și duminica, peste tot se plătește de la 100% în sus. Adică îți dă un salariu dublu ca să te determine să mergi în gardă sâmbăta sau duminica.”, a declarat deputatul.