Alexandru Rafila: „În 2022-2023, fiecare minister a lucrat cu sindicatele din domeniu pentru a face o lege a salarizării unice. Nu știu de ce nu s-a ținut cont de acele documente”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Alexandru Rafila, deputat, a vorbit despre cum în perioada 2022-2023 fiecare minister a lucrat pentru a face legea salarizării unice. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Alexandru Rafila: „Atunci în 2023 am ajuns la un consens cu ei. Apropo de indicii, sigur, atunci era o scară de la 1 la 12 în ceea ce privește salarizarea. Acuma e de la unu la opt. Două principii importante lipsesc, cel puțin în domeniul medical. În primul rând, poziționarea în grila salarială este de la unu la opt, iar în sănătate merge de la patru în jos.”

Invitat la Marius Tucă Show, Alexandru Rafila a vorbit despre cum în perioada 2022-2023 fiecare minister a lucrat pentru a face legea salarizării unice. Acesta spune că fiecare minister avea câte un draft care reprezenta o componentă a legii. El subliniază că nu înțelege de ce nu s-a ținut cont de aceste documente.