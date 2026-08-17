Victor Ponta anunță înființarea unui nou partid politic. Politicianul susține că, împreună cu alți 18 parlamentari, va crea un proiect pentru a elibera România de USR. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.



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„Obiectivul este foarte clar: Hai să eliberăm România de virusul USR-ist – Bolojenist”

Invitat la Marius Tucă Show, Victor Ponta anunță înființarea unui nou partid. Acesta susține că nu va fi un partid suveranist, ci un partid care să țină cu România. Politicianul delimitează noul partid de Partidul Pro-România și susține că va crea o nouă formațiune de la zero. Acesta menționează că cei 18 colegi din grupul parlamentar „Uniți pentru România” îl vor ajuta în noul său proiect politic.

„Nu am zis că fac un partid suveranist, am zis că vreau să fac un partid care să țină cu România. Nu va mai fi Partidul Pro-România, ci va fi un alt partid înființat de la zero. În acest moment, în Parlament, am niște colegi la „Uniți pentru România”. Toți ne sfătuim, votăm… Sunt 18 colegi, dar mai sunt și alții care nu sunt în grupul parlamentar. Obiectivul este foarte clar: Hai să eliberăm România de virusul USR-ist – Bolojenist”, explică politicianul.

„Sigur că pot să stau la golf sau să mă plimb și să tac din gură”

Fostul premier susține că nu mai există liberali și socialiști, ci există partide care jefuiesc țara în interes străin și partide care țin cu România. Acesta afirmă că ar putea să fie dezinteresat de problemele naționale, dar simte responsabilitate pentru cei 1,4 milioane de români care l-au votat.

„Eu cred că în acest moment nu mai există… Cine e liberal? Este Bolojan liberal sau Grindeanu e socialist? Nu, aici e simplu. Ești cu USR-ul, adică cu străinii care jefuiesc România sau ești cu România. E foarte simplă linia de demarcație. Și da, sigur că nu pot să zic că nu mă interesează. M-au votat 1.400.000 de oameni, s-au dus anul trecut pe vremea asta și au pus ștampila pe mine. Sigur că pot să stau la golf sau să mă plimb și să tac din gură. Dar îmi este rușine față de oamenii ăia care m-au votat.”, menționează Ponta.

Grupul parlamentar „Uniți pentru România” a fost înființat în 11 mai 2026. Liderul acestui grup parlamentar este Răzvan-Mirel Chiriță, deputat ales în 2024 din partea POT. Din grupul parlamentar face parte și fosta președintă POT, Anamaria Gavrilă.