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USR se victimizează și acuză PSD de abuz de putere, după decizia CCR în cazul “amendamentului Fritz”, dar neagă realitatea votului. Scorul a fost 5-3, iar cel mai contestat judecător de USR, Bogdan Licu, a lipsit. Cine a înclinat, de fapt, balanța

Luiza Dobrescu
USR se victimizează și acuză PSD de abuz de putere, după decizia CCR în cazul “amendamentului Fritz”, dar neagă realitatea votului. Scorul a fost 5-3, iar cel mai contestat judecător de USR, Bogdan Licu, a lipsit. Cine a înclinat, de fapt, balanța
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Imediat după ce judecătorii Curții Constituționale au declarat constituțional „amendamentul Fritz”, care deschide calea vacantării postului de edil al Timișoarei, s-a declanșat un atac dur la adresa Partidului Social Democrat, din partea USR, care se victimizează și „denunță” un abuz de putere. Realitatea votului arată, însă, altfel.

Amendamentul a trecut cu 5 voturi pentru și 3 împotrivă și tocmai un reprezentant-cheie al PSD, în CCR, a lipsit de la ședință. Așadar, doar 3 dintre judecătorii propuși de PSD au participat la ședință. Atunci, de unde cele 5 voturi pentru care este blamat PSD?

„Ziua de azi spulberă orice iluzie că există un PSD curat, proeuropean, cu care s-ar putea coabita”, clamează liderul USR, Dominic Fritz. Însă dintre cei 5 judecători care au votat „amendamentul Fritz”, doar 3 au fost de la PSD. Unul a fost de la UDMR, iar celălalt a fost reprezentantul Președinției, potrivit surselor Gândul.

Dominic Fritz omite că al patrulea judecător propus de PSD în CCR, Bogdan Licu, cel care ar fi putut înclina și mai mult balanța votului, nu a fost prezent.

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„În loc să oprească un brutal abuz de putere, majoritatea PSD din Curtea Constituțională tocmai l-a validat. Dacă președintele va promulga legea ANI, mandatul meu de primar va înceta în 30 zile, ca o sancțiune retroactivă pentru lucruri care s-au întâmplat înainte să intre în vigoare legea”, a transmis Dominic Fritz, după decizia CCR. Numai că PSD nu a avut majoritate astăzi în CCR.

Dominic Fritz: PSD urmărește să dețină controlul asupra instituțiilor statului

„În fața Comisiei Europene, PSD va trebui să explice cum o lege-jalon de 770 de milioane de euro a fost transformată într-o armă împotriva unui primar ales de două ori. În fața investitorilor, va fi mai greu de explicat de ce să creeze locuri de muncă la noi dacă tot statul e la cheremul unui singur partid corupt.

Ziua de azi spulberă orice iluzie că există un PSD «curat, pro-european» cu care s-ar putea coabita. PSD vrea puterea totală în stat, pentru că doar așa poate fura nestingherit. Din păcate, au reușit să controleze instituții precum ANI, părți din justiție și din televiziuni și chiar Curtea Constituțională. Ce nu poate controla PSD sunt milioanele de români corecți care s-au săturat de prețuri crescute doar ca să li se umple lor cutiile de pantofi”, a mai spus edilul Timișoarei.

Valul de atacuri la adresa PSD survine deciziei Curții Constituţionale care a declarat neconstituțional „amendamentul Fritz” din Legea ANI. Acesta presupune, în cazul în care legea va fi promulgată în actuala formă, încetarea de drept a funcției/demnității publice la 30 de zile de la intarea în vigoare a legii pentru cei care sunt declarați definitiv în conflict de interese.

Cum au votat judecătorii Curții Constituționale

”Amendamentul Fritz” introdus de PSD, în urma căruia șeful USR își pierde mandatul de primar, a fost declarat constituțional cu un vot de 5 la 3.

Cu majoritate de voturi, judecătorii CCR au declarat constituțională încetarea de drept a funcției publice la 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii pentru aleșii găsiți definitiv incompatibili sau în conflict de interese.

În 18 iunie, ÎCCJ a stabilit, printr-o decizie definitivă, că primarul municipiului Timișoara este în conflict de interese. Dominic Fritz, care ocupă funcția din septembrie 2020 și este la al doilea mandat, a primit și interdicția de a mai candida pe o perioadă de trei ani de la încheierea actualului mandat.

Unul dintre reprezentanții PSD în CCR, judecătorul Bogdan Licu, a lipsit de la ședința de astăzi. Potrivit surselor Gândul, cei 5 care au decis constituțional „amendamentul Fritz” au fost Cristian Deliorga, Mihai Busuioc, Gheorghe Stan, propuși de PSD, Mihaela Ciochină, propusă de președintele României și Asztalos Csaba Ferenc, propus de UDMR.

Așadar, votul ultimilor doi judecătorii constituționali a înclinat balanța în cazul „amendamentului Fritz”.

Cine sunt cei 9 judecători ai Curții Constituționale

  1. Mihai Busuioc (propus de PSD) – numit judecător de Senat (2025)
  2. Cristian Deliorga (propus de PSD) – numit judecător de Senatul României (2019)
  3. Gheorghe Stan (propus de PSD) – numit judecător de Camera Deputaților (2019)
  4. Bogdan Licu (propus de PSD) – numit judecător de Camera Deputaților (2022),
  5. Dacian Dragoș (propus de PNL + Cotroceni) – numit judecător de preşedintele României (2025),
  6. Laura Scântei (propusă de PNL + Cotroceni) – numită judecător de Senat (2022)
  7. Mihaela Ciochină (propusă de PNL + Cotroceni) – numită judecător de președintele României (2022)
  8. Simina Tănăsescu (propusă de PNL + Cotroceni) – numită judecător de preşedintele României (2019)
  9. Csaba Asztalos (propus de UDMR) – numit judecător de Camera Deputaţilor (2025).
Comentarii 2
  • P Alui

    USR ar da și o lovitură de stat doar ca să-l scape pe Fritz!

  • Marius George

    nu spun multi ! majoritatea din USR au incalcat legea flagrant si inca sunt liberi ! Barna Fritz Ochelari de cal de la Mediu ……si lista continua jenant de usor ! eu as multumii „sistemului de Justitie” ca este ingaduitor cu muhaielele si sunt inca lasati in libertate ! Mai intreb odata : De ce nu i se retrage si mai ales cine i-a acordat cetatenia mizerului asta de Fritz?

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