Prima pagină » Știri politice » Vicepreședintele ANCOM susține că sunt și USR-iști care se bucură că CCR a declarat constituțional „amendamentul Fritz”

Vicepreședintele ANCOM susține că sunt și USR-iști care se bucură că CCR a declarat constituțional „amendamentul Fritz”

Ruxandra Radulescu
Vicepreședintele ANCOM susține că sunt și USR-iști care se bucură că CCR a declarat constituțional
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Pavel Popescu, Vicepreședintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), afirmă, într-o postare pe Facebook, că ar exista USR-iști care se „bucură”, în urma deciziei CCR de azi, care l-ar putea lăsa pe Dominic Fritz fără scaunul de primar. Mai mult, acesta susține că, în contextul în care proiectul de lege va fi adoptat de președintele Nicușor Dan, Fritz ar putea rămâne și fără statutul de lider USR, funcție la care râvnesc, din umbră, Diana Buzoianu și Radu Miruță.

Vicepreședintele ANCOM face o serie de afirmații, care demonstrează o ruptură în interiorul USR-ului, în ceea ce privește relația dintre liderul Dominic Fritz și ceilalți membrii de partid.

După ce amendamentul depus de PSD la Legea Integrității a fost declarat constituțional de CCR, Dominic Fritz riscă să rămână fără funcția de primar al Timișoarei. Concluzia magistraților nu i-ar fi surprins pe unii dintre USR-iști, pentru care incompatibilitatea lui Fritz, potrivit raportului ANI (Autoritatea Națională de Integritate), ar fi fost un subiect de discuție recurent.

„Colegii domnului Fritz, care știu bine despre ce vorbesc, deoarece inclusiv ei discutau deschis subiectul la petrecerile ambasadelor date pe parcursul acestei veri, se bucură și ei”, menționează Pavel Popescu.

„Miruță sau una ca Buzoianu, acești clovni temperamentali nebuni după like-uri”

Potrivit lui Pavel Popescu, Fritz ar putea rămâne și fără statutul de lider al USR, dacă va fi nevoit să renunțe la mandatul de primar. Printre cei care ar vrea să-i ia locul la conducerea partidului s-ar afla interimarii la Mediu și Apărare, Diana Buzoianu și Radu Miruță.

„Și nu mă refer la unul ca Miruță sau una ca Buzoianu, acești clovni temperamentali nebuni după like-uri, pregătiți demult să facă amândoi giumbușlucul final pentru a-i fura partidul domnului Fritz, ci la acei foști colegi parlamentari din USR, responsabili, care înțeleg în detaliu impactul acestui asalt asupra statului român.

Dacă CCR-ul și politicul ar avea puțin mai mult curaj în țara asta, am fi departe. N-am mai da vina pe Președinte și echipa lui, pe servicii, pe interese străine, pe presă etc”, conchide vicepreședintele ANCOM.

CCR a declarat constituțional „amendamentul Fritz”

Curtea Constituțională a României a declarat luni 17 august constituțional amendamentul, depus de PSD, la Legea Integrității, conform căruia persoanele declarate în stare de conflict de interese, care dețin o funcție publică, își pierd mandatul.

Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, riscă, astfel, să-și piardă funcția, având în vedere că a fost declarat în conflict de interese de către Autoritatea Națională de Integritate, în luna iunie.

Dominic Fritz, declarat în conflict de interese, pentru o faptă comisă în timpul campaniei electorale

Agenția Națională de Integritate a stabilit că, în anul 2020, Dominic Fritz a aprobat un referat privind modificarea unui Plan Urbanistic Zonal. Documentația tehnică aferentă proiectului fusese realizată de firma unui arhitect care îl împrumutase pe Fritz cu 25.000 de lei pentru finanțarea campaniei electorale din 2020.

ANI a considerat că existența relației financiare, urmată de participarea primarului la emiterea actului administrativ, a creat un conflict de interese.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Liber pentru Comisia de Constituţionalitate de la Senat să ancheteze întâlnirea dintre preşedinta CCR şi premierul demis Ilie Bolojan
10:21
Liber pentru Comisia de Constituţionalitate de la Senat să ancheteze întâlnirea dintre preşedinta CCR şi premierul demis Ilie Bolojan
REACȚIE Fostul ministru al Justiției critică „ipocrizia USR-ului”, după atacul la adresa PSD, în urma „amendamentului Fritz”
23:26
Fostul ministru al Justiției critică „ipocrizia USR-ului”, după atacul la adresa PSD, în urma „amendamentului Fritz”
FLASH NEWS În plină criză energetică, Miruță anunță că Metrorex are datorii de peste 11 milioane de lei la electricitate
22:20
În plină criză energetică, Miruță anunță că Metrorex are datorii de peste 11 milioane de lei la electricitate
FLASH NEWS Maia Sandu vrea sprijinirea Ucrainei pentru a-i proteja pe cetățenii Republicii Moldova. De ce nu cere expulzarea ambasadorului rus
21:57
Maia Sandu vrea sprijinirea Ucrainei pentru a-i proteja pe cetățenii Republicii Moldova. De ce nu cere expulzarea ambasadorului rus
CONTROVERSĂ USR se victimizează și acuză PSD de abuz de putere, după decizia CCR în cazul “amendamentului Fritz”, dar neagă realitatea votului. Scorul a fost 5-3, iar cel mai contestat judecător de USR, Bogdan Licu, a lipsit. Cine a înclinat, de fapt, balanța
21:07
USR se victimizează și acuză PSD de abuz de putere, după decizia CCR în cazul “amendamentului Fritz”, dar neagă realitatea votului. Scorul a fost 5-3, iar cel mai contestat judecător de USR, Bogdan Licu, a lipsit. Cine a înclinat, de fapt, balanța
FLASH NEWS Bolojan nu ratează nicio panglică. De la creșe, a trecut la cămine studențești. Ce spune despre investiția din Timișoara
20:37
Bolojan nu ratează nicio panglică. De la creșe, a trecut la cămine studențești. Ce spune despre investiția din Timișoara
Mediafax
Alarmă la Kiev: cea mai importantă armă împotriva Rusiei a rămas fără muniție
Digi24
Hacker inventiv, prins în Sinaia cu numere de înmatriculare diplomatice: Șoferul avea montat un sistem prin care plăcuțele se roteau
Cancan.ro
Am făcut calculul. Ce pensie vei primi, în România, dacă ai muncit 35 de ani, cu un salariu de 4.000-5000 lei
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită că trăiesc!”
Adevarul
Numărătoare inversă pe șantierul Autostăzii A1 Lugoj - Deva. Când se va vedea „lumina de la capătul tunelului mare”
Mediafax
„Fac pariu că o să legalizeze drogurile”
Click
Ce l-a surprins pe românul care a ajuns în cel mai mare oraș fantomă din lume. „100 MILIARDE $ aruncați pe geam”
Digi24
Un elvețian a intrat în România cu o mașină de 200.000 de euro. Polițiștii de frontieră l-au urmărit și i-au confiscat-o
Cancan.ro
Ei sunt frații care s-au înecat în Olimp. Ce mesaj i-au trimis Vlad și Ionuț mamei lor, înainte de tragedie
Ce se întâmplă doctore
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez au semnat un contract prenupțial. Ce se întâmplă cu averea lor în cazul unui divorț
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cine este tânăra din România care și-a făcut loc printre piloții Campionatului European de Raliuri
Descopera.ro
De ce Carol al II-lea nu a putut salva România?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mesaj pe ușa unui vecin: Felicitări! Nu știu ce-i faci soției tale…
Descopera.ro
(P) Otoplastia (operația pentru urechi clăpăuge): când e momentul potrivit, cât costă și cum alegi chirurgul
REACȚIE Mesajul lui Fritz la o zi după decizia CCR care îl poate lăsa fără mandat de primar: „Bună dimineața. Tot nu votăm un guvern PSD”
11:10
Mesajul lui Fritz la o zi după decizia CCR care îl poate lăsa fără mandat de primar: „Bună dimineața. Tot nu votăm un guvern PSD”
NEWS ALERT Runda 2 pentru Ciucu în meciul cu anticorupția. Cere iar ridicarea controlului judiciar la Tribunal. Cum comentează interdicția de a vorbi cu primarul Sectorului 6
11:07
Runda 2 pentru Ciucu în meciul cu anticorupția. Cere iar ridicarea controlului judiciar la Tribunal. Cum comentează interdicția de a vorbi cu primarul Sectorului 6
MUZICĂ Suspectul în cazul uciderii lui Tupac s-a dat de gol, la 22 de ani după asasinare. Procesul a început în Nevada
10:56
Suspectul în cazul uciderii lui Tupac s-a dat de gol, la 22 de ani după asasinare. Procesul a început în Nevada
REACȚIE Vlad Voiculescu dă vina pe PSD, AUR și Kelemen Hunor pentru „execuția politică” a lui Fritz
10:56
Vlad Voiculescu dă vina pe PSD, AUR și Kelemen Hunor pentru „execuția politică” a lui Fritz
Gândul de Vreme Vijelii în România. În ce zone scad temperaturile și unde se mențin peste 35°C. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
10:55
Vijelii în România. În ce zone scad temperaturile și unde se mențin peste 35°C. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
CONTROVERSĂ Breșă de securitate la Londra: miniștri britanici, victimele unei fraude prin SMS deghizate în mesaje de la administrația Trump
10:54
Breșă de securitate la Londra: miniștri britanici, victimele unei fraude prin SMS deghizate în mesaje de la administrația Trump

Cele mai noi

Trimite acest link pe