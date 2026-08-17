Vicepreședintele ANCOM susține că sunt și USR-iști care se bucură că CCR a declarat constituțional „amendamentul Fritz”

Pavel Popescu, Vicepreședintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), afirmă, într-o postare pe Facebook, că ar exista USR-iști care se „bucură”, în urma deciziei CCR de azi, care l-ar putea lăsa pe Dominic Fritz fără scaunul de primar. Mai mult, acesta susține că, în contextul în care proiectul de lege va fi adoptat de președintele Nicușor Dan, Fritz ar putea rămâne și fără statutul de lider USR, funcție la care râvnesc, din umbră, Diana Buzoianu și Radu Miruță.

Vicepreședintele ANCOM face o serie de afirmații, care demonstrează o ruptură în interiorul USR-ului, în ceea ce privește relația dintre liderul Dominic Fritz și ceilalți membrii de partid.

După ce amendamentul depus de PSD la Legea Integrității a fost declarat constituțional de CCR, Dominic Fritz riscă să rămână fără funcția de primar al Timișoarei. Concluzia magistraților nu i-ar fi surprins pe unii dintre USR-iști, pentru care incompatibilitatea lui Fritz, potrivit raportului ANI (Autoritatea Națională de Integritate), ar fi fost un subiect de discuție recurent.

„Colegii domnului Fritz, care știu bine despre ce vorbesc, deoarece inclusiv ei discutau deschis subiectul la petrecerile ambasadelor date pe parcursul acestei veri, se bucură și ei”, menționează Pavel Popescu.

„Miruță sau una ca Buzoianu, acești clovni temperamentali nebuni după like-uri”

Potrivit lui Pavel Popescu, Fritz ar putea rămâne și fără statutul de lider al USR, dacă va fi nevoit să renunțe la mandatul de primar. Printre cei care ar vrea să-i ia locul la conducerea partidului s-ar afla interimarii la Mediu și Apărare, Diana Buzoianu și Radu Miruță.

„Și nu mă refer la unul ca Miruță sau una ca Buzoianu, acești clovni temperamentali nebuni după like-uri, pregătiți demult să facă amândoi giumbușlucul final pentru a-i fura partidul domnului Fritz, ci la acei foști colegi parlamentari din USR, responsabili, care înțeleg în detaliu impactul acestui asalt asupra statului român. Dacă CCR-ul și politicul ar avea puțin mai mult curaj în țara asta, am fi departe. N-am mai da vina pe Președinte și echipa lui, pe servicii, pe interese străine, pe presă etc”, conchide vicepreședintele ANCOM.

CCR a declarat constituțional „amendamentul Fritz”

Curtea Constituțională a României a declarat luni 17 august constituțional amendamentul, depus de PSD, la Legea Integrității, conform căruia persoanele declarate în stare de conflict de interese, care dețin o funcție publică, își pierd mandatul.

Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, riscă, astfel, să-și piardă funcția, având în vedere că a fost declarat în conflict de interese de către Autoritatea Națională de Integritate, în luna iunie.

Dominic Fritz, declarat în conflict de interese, pentru o faptă comisă în timpul campaniei electorale

Agenția Națională de Integritate a stabilit că, în anul 2020, Dominic Fritz a aprobat un referat privind modificarea unui Plan Urbanistic Zonal. Documentația tehnică aferentă proiectului fusese realizată de firma unui arhitect care îl împrumutase pe Fritz cu 25.000 de lei pentru finanțarea campaniei electorale din 2020.

ANI a considerat că existența relației financiare, urmată de participarea primarului la emiterea actului administrativ, a creat un conflict de interese.