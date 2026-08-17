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Bolojan nu ratează nicio panglică. De la creșe, a trecut la cămine studențești. Ce spune despre investiția din Timișoara

Bolojan nu ratează nicio panglică. De la creșe, a trecut la cămine studențești. Ce spune despre investiția din Timișoara
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Ilie Bolojan nu ratează nicio tăiere de panglică, fie că este vorba despre o creșă sau despre un cămin studențesc. După inaugurările creșelor de la Oradea și Suceava, premierul demis a ajuns, luni, la Timișoara, unde a participat la inaugurarea Căminului „Renașterii” al Universității de Vest din Timișoara. Acesta a subliniat că investiția de peste 222 de milioane de lei din Timișoara este importantă pentru a le oferi studenților universității condiții mai bune de studiu și de viață.

Premierul demis a transmis, într-o postare pe Facebook, că noul cămin inaugurat la Timișoara are 451 de camere și o capacitate de 902 locuri. Din toamnă, spune Bolojan, studenții vor avea acces la săli de lectură, o zonă pentru servirea mesei, spălătorii și uscătorii, facilități pentru persoanele cu dizabilități, spații pentru activități sportive și chiar locuri de parcare.

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„Astăzi, la Timișoara, am participat la inaugurarea Căminului „Renașterii” al Universității de Vest, o investiție importantă pentru studenții universității. Noul cămin are 451 de camere și o capacitate de 902 locuri. Din toamnă, studenții vor avea la dispoziție condiții moderne de cazare, cu săli de lectură, zonă de servire a mesei, spălătorii și uscătorii, facilități pentru persoanele cu dizabilități, locuri de parcare și spații pentru activități sportive”, a scris Ilie Bolojan pe Facebook.

Investiție de peste 200 de milioane de lei pentru cazarea studenților în Timișoara

Bolojan mai spune că investiția în noul cămin studențesc depășește 222,6 milioane de lei. Cea mai mare parte a finanțării vine de la Guvern, prin Compania Națională de Investiții, în timp ce Universitatea de Vest din Timișoara a contribuit cu 7 milioane de lei.

„Investiția are o valoare de peste 222,6 milioane de lei, cea mai mare parte fiind asigurată din fonduri guvernamentale, prin Compania Națională de Investiții, iar contribuția Universității de Vest fiind de 7 milioane de lei”.

Ilie Bolojan: „Sunt legat sentimental de Timișoara”

Premierul demis a vorbit și despre legătura sa personală cu Timișoara. Ilie Bolojan a absolvit Universitatea de Vest și spune că orice proiect bun realizat în universitățile pe care le-a absolvit reprezintă pentru el un motiv de bucurie.

„Pentru mine, orice se întâmplă bun în universitățile pe care le-am absolvit este o bucurie. Sunt legat sentimental de Timișoara și mă bucur să văd cât de mult s-au schimbat în bine condițiile pentru studenți”.

De asemenea, Bolojan a legat investiția de nevoia unor condiții mai bune pentru studenți și de obiectivul creșterii calității învățământului din România. Acesta susține că noul cămin studențesc arată cât de importantă este colaborarea dintre universitate, autoritățile locale și Guvern.

„Investițiile în educație sunt importante pentru creșterea calității învățământului din România și pentru a le oferi studenților condiții mai bune de studiu și de viață.  Este un nou proiect care arată cât de importantă este colaborarea dintre universitate, autoritățile locale și Guvern pentru realizarea unor investiții importante. Mulțumesc conducerii Universității de Vest, Companiei Naționale de Investiții, Ministerului Dezvoltării, constructorilor și tuturor celor care au contribuit la realizarea acestui proiect”.

Pe ce locuri se află Universitatea de Vest în topurile internaționale

Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) se află între primele 7% universități din lume, potrivit ediției din 2026 a clasamentului internațional Center for World University Rankings (CWUR) și ocupă poziția 1.470 la nivel mondial, dintr-un total de 21.291 de universități evaluate și clasificate.

Sursa: Center for World University Rankings 2026

În top 1.000 QS World University Rankings 2026, Universitatea de Vest din Timișoara se situează pe locul 45.

Sursa: QS World University Rankings 2026

La nivel național, în cea mai recentă ediție a Metarankingului național, clasament realizat în baza prezenței lor în rankinguri internaționale și publicat de Ministerul Educației, UVT ocupă poziția a opta, cu un punctaj de 14.879 de puncte, sub Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Sursa: Ministerul Educației

Universitatea de Vest are 12 facultăți, aproximativ 16.000 de studenți, 700 de cadre didactice, 81 de programe de licență, 96 de programe de masterat și 26 de domenii de doctorat.

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