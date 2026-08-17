Compania aeriană low-cost Norwegian va renunța la zborurile spre Oslo și Copenhaga de pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” din Cluj Napoca. Cele două rute vor fi suspendate înainte de finalul sezonului de vară 2026, potrivit BoardingPass.

Ruta Cluj-Napoca – Copenhaga a fost lansată pe 28 iunie 2026, însă a fost suspendată deja la începutul lunii august, după doar 13 zboruri operate între cele două aeroporturi. Cealaltă rută, Cluj-Napoca – Oslo, inaugurată pe 20 iunie, va mai fi operată până la 1 septembrie 2026, potrivit datelor din sistemul de rezervări al companiei.

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Norwegian nu a precizat motivul pentru care renunță la cele două rute și, în prezent, nu mai există alte zboruri comerciale regulate între Cluj-Napoca și Oslo sau Copenhaga. Compania aeriană mai operează zboruri în România doar la aeroportul „Henri Coandă” din București, cu rute de la Stockholm, Oslo și Helsinki.

Totuși, decizia companiei va lăsa sute de pasageri din vestul țării fără conexiuni directe către mai multe destinații importante din Europa.