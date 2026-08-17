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Dreptate pentru Tupac Shakur, după 30 de ani: Începe procesul asasinatului care a zguduit lumea rap-ului

Dreptate pentru Tupac Shakur, după 30 de ani: Începe procesul asasinatului care a zguduit lumea rap-ului
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După 30 de ani, tribunalul din Las Vegas a început procesul privind uciderea rapperului celebru Tupac Shakur, considerat simbol al culturii hip-hop.  

Procesul îl va viza pe omul acuzat pentru uciderea artistului. Pe 7 septembrie 1996, Shakur a fost împușcat de patru ori de la distanță, când se afla în mașină alături de directorul de la Death Row Records, Suge Knight (aflat la volan).

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Detalii despre asasinarea lui Tupac Shakur

Cei doi, aflați într-un BMW, au plecat de la MGM Grand, unde au urmărit meciul de box dintre Mike Tyson și Bruce Seldon.

Artistul a fost împușcat de patru ori după ce atacatorul misterios, aflat într-un Cadillac alb în deplasare, a deschis focul. Tupac a fost spitalizat și a murit șase zile mai târziu, pe 13 septembrie. Avea 25 de ani la momentul decesului.

Keffe D.,  acuzat că ar fi orchestrat atacul

Procurorii îl acuză pe Duane Davis, cunoscut ca Keffe D., pentru că ar fi orchestrat asasinarea cântărețului, potrivit Associated Press. Este de așteptat ca procesul să dureze patru săptămâni. Dacă este găsit vinovat, Duane Davis riscă închisoare pe viață.

În 2019, suspectul a publicat cartea „Compton Street Legend” care include detalii despre împușcarea lui Tupac Shakur. Însă, avocatul lui Keffe D. este de părere că povestea a fost inventată pentru a se îmbogăți.

Date biografice: Tupac Shakur

Tupac Amaru Shakur s-a născut pe 16 iunie 1971, în New York City, într-o familie cu alți patru copii. Numele său de naștere era Parish Lesane Crooks. Tatăl său, Billy Garland, este fost membru al organizației Black Panther Party. Mama lui, Afeni Shakur, a fost activistă politică și membră tot al aceluiași partid marxist.

Cunoscut și sub numele de scenă 2Pac și Makaveli, rapperul afro-american a fost unul dintre cei mai influenți artiști muzicali din anii ’90. A vândut peste 75 de milioane de discuri în întreaga lume. El a abordat nedreptatea socială, marginalizarea populației de culoare din SUA și problemele politice. El a compus și melodii de gangsta rap cu versuri violente.

Cele mai populare melodii au fost „California Love” și „How Do U Want It”. El a colaborat cu Snoop Dogg și a jucat și în filme („Juice”, „Poetic Justice”, Bullet”).  El a mai fost împușcat de cinci ori în holul unui studio de înregistrări și chiar a fost condamnat la opt luni de închisoare pentru abuz sexual.

Cine a fost atacatorul?

Atacatorul care l-a ucis în 1996 n-a fost niciodată identificat, dar se crede că ar fi Notorius B.I.G. El a fost ucis într-un atac armat în martie 1997, în Los Angeles. Shakur, care a fost nominalizat la șase premii Grammy, a căpătat notorietate și după moarte, fiind lansate alte cinci albume.

Orlando Anderson, un membru al găștii Crips, a fost suspectat imediat. El a negat că a fost implicat. În 1998, el a fost ucis într-un atac armat.

Unchiul său, Duane Keffe D. Davis, a fost arestat în 2023.

Sursa Foto: Profimedia

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