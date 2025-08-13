Cornel Nistorescu: „Vrem țara înapoi, dar fără să ȘTIM ce vrem să facem cu ea”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Cornel Nistorescu, jurnalist, a discutat despre decizia CCR de a-i da înapoi beneficiile lui Traian Băsescu. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la emisiunea Marius Tucă Show, Cornel Nistorescu a vorbit despre decizia CCR de a-i da înapoi beneficiile de președinte lui Traian Băsescu. Acesta spune că nu s-au terminat încă procesele cu golăniile mari ale României, dar vinovați sunt absolviți de vină. A vrea țara înapoi, dar a nu ști ce să faci cu ea, spune jurnalistul, este o problemă mare. Apoi a vorbit despre supărarea din PSD. PSD a fost revoltat de atitudinea celor din USR față de înmormântarea lui Iliescu. Cu toate astea, s-au întors doar cu condiții de a mai primi și ei ceva. Nistorescu spune că singura concluzie logică este că și în PSD sunt o adunătură de mediocri.
„Asta este calitatea Curții Constituționale din România. Nu s-a terminat nimic, niciun proces din toate golăniile mari care s-au produs în România. Toate s-au spălat, uite-așa, de la Băsescu, la Udrea care a picat ca proastă și a făcut pușcărie, dar doar pentru o bucățică, nu pentru tot ce a făcut. Noi vrem țara înapoi, dar fără să știm ce vrem să facem cu ea. Când vrem țara înapoi, dar pe mâna lui Nicușor Dan spune e o mare problemă. Ăștia de la PSD s-au rățoit acuma că nu s-au purtat civilizat la mormântare lui Iliescu. Și după aia au condiții. După ce au făcut gură și am zis gata, pică, se sparge coaliția, s-au dus la guvernare și au zis avem niște condiții, ce ne mai dați și nouă? Păi nu te asupra, ce partid e și ăsta? Atunci luăm singura soluție la mână, vârful de piramidă de la PSD e o alăturare de mediocri.”, a explicat jurnalistul.