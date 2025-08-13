Cornel Nistorescu: „Vrem țara înapoi, dar fără să ȘTIM ce vrem să facem cu ea”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Cornel Nistorescu, jurnalist, a discutat despre decizia CCR de a-i da înapoi beneficiile lui Traian Băsescu. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Cornel Nistorescu: „Vârful de piramidă de la PSD e o alăturare de mediocri.”

Invitat la emisiunea Marius Tucă Show, Cornel Nistorescu a vorbit despre decizia CCR de a-i da înapoi beneficiile de președinte lui Traian Băsescu. Acesta spune că nu s-au terminat încă procesele cu golăniile mari ale României, dar vinovați sunt absolviți de vină. A vrea țara înapoi, dar a nu ști ce să faci cu ea, spune jurnalistul, este o problemă mare. Apoi a vorbit despre supărarea din PSD. PSD a fost revoltat de atitudinea celor din USR față de înmormântarea lui Iliescu. Cu toate astea, s-au întors doar cu condiții de a mai primi și ei ceva. Nistorescu spune că singura concluzie logică este că și în PSD sunt o adunătură de mediocri.