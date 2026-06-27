Cum ajunge un copil cu ADHD un artist desăvârșit: „Învățam, mă plictiseam, învățam, mă plictiseam…pian, țambal, bas, tobe”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Damian Drăghici, artist muzical român, a vorbit despre instrumentele pe care le-a învățat în copilărie și cum l-au ajutat mai târziu în carieră. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat la Marius Tucă Show, Damian Drăghici a vorbit despre instrumentele pe care le-a învățat în copilărie și cum l-au ajutat mai târziu în carieră. Acesta a început prin a spune că știa să cânte la tobe de mic. Încă de la 3 ani, acesta a început să învețe mai multe instrumente. Pe lângă nai, care a apărut mai târziu în viața artistului, acesta a cântat la pian, țambal, bas și tobe. Drăghici povestește și cum l-a văzut pe Randy Brecker, un celebru trompetist în anul 1987.