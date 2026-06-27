Cum ajunge un copil cu ADHD un artist desăvârșit: „Învățam, mă plictiseam, învățam, mă plictiseam…pian, țambal, bas, tobe”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Damian Drăghici, artist muzical român, a vorbit despre instrumentele pe care le-a învățat în copilărie și cum l-au ajutat mai târziu în carieră. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Damian Drăghici a vorbit despre instrumentele pe care le-a învățat în copilărie și cum l-au ajutat mai târziu în carieră. Acesta a început prin a spune că știa să cânte la tobe de mic. Încă de la 3 ani, acesta a început să învețe mai multe instrumente. Pe lângă nai, care a apărut mai târziu în viața artistului, acesta a cântat la pian, țambal, bas și tobe. Drăghici povestește și cum l-a văzut pe Randy Brecker, un celebru trompetist în anul 1987.
„Tobele le știam din România. În perioada 3-11 ani, până am pus mâna pe nai, eu am trecut prin vreo cinci-șase instrumente din cauza ADHD-ului meu. Învățam, mă plictiseam, învățam, mă plictiseam. Pianul, țambalul, basul, tobele… Lucru care mai târziu m-a ajutat enorm în viață. Mai ales când ești producător muzical. Cântam jazz la nai, eram obsedat cu jazzul din România. Am o poveste foarte mișto. În 1987, tu ții minte exact acele vremuri… În perioada în care totul era gri, chiar și pe timp de vară. Era un tip Cătălin Răzvan cu basul, care poate și acum îți aduce aminte. Circula pe vremea aia o carte care se numea Real Book, unde erau toate partiturile de jazz. Și m-am dus după la Hotel Nord să-mi dea și mie aia copiată, fără să fie legată. Și mi-a zis să vin următoarea zi acolo, că vine cineva din America. Eu nici nu știam cine vine. A doua zi, mă duc și când am urcat pe scările alea de la Hotel Nord, era sus, la etaj un bar. Pe scări, aici pot să mă regăsesc cu tine, că tu știi la ce mă refer… Era mirosul ăla de străinătate, că știi că nimeni nu mirosea a străinătate. În România, doar la aeroport și hotelurile astea era un miros special. Urc pe scări și cine crezi că era? Fratele lui Michael Brecker, Randy Brecker, cu trompeta, cu sacou cu mânecile date peste cap și cu trompetă albastră metalică.”, a explicat artistul.