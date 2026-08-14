Grindeanu îl acuză pe Bolojan că a împins economia în recesiune: „Îți lipsesc aproape 40 de miliarde, Ilie! Mai crești niște taxe?!”

Sorin Grindeanu, lansează un atac dur la adresa Guvernului Bolojan, pe care îl acuză că a împins economia României în recesiune și a ratat ținta de creștere economică asumată prin buget. Liderul PSD invocă scăderea PIB din primul semestru și avertizează că deteriorarea economiei va adânci presiunea asupra bugetului.

„Îți lipsesc aproape 40 DE MILIARDE, Ilie! Mai crești niște taxe?!”, scrie Grindeanu pe pagina sa de Facebook.

Conflictul dintre PSD și Guvernul Bolojan se mută de la disputa politică la bilanțul economiei. Sorin Grindeanu susține că actuala guvernare a preluat o economie aflată printre campioanele creșterii din UE și a adus-o în partea de jos a clasamentului, acuzând Executivul că încearcă să explice problemele economice prin atacuri repetate la adresa PSD.

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România, de la creștere, la scădere economică abruptă

Reacția vine în contextul în care România a ajuns de la una dintre cele mai rapide creșteri economice din Uniunea Europeană la una dintre cele mai mari scăderi, după preluarea guvernării de către Ilie Bolojan. Cele mai recente date publicate de Eurostat confirmă faptul că țara noastră a ajuns, în doar un an, de la un stat aflat printre campioanii UE la creștere economică, direct la coada clasamentului. Împreună cu Irlanda, suntem singurele țări cu scădere economică din Uniunea Europeană. În trimestrul al doilea, anul trecut, economia României creștea cu 2%, conform metodologiei europene. În aceeași perioadă din 2026, economia a intrat la apă și scade cu 2%, conform aceluiași Eurostat.

„Chiar nu vă pică greu la stomac să vedeți că datele INS și Eurostat?”

Grindeanu pune în centrul criticilor evoluția PIB din primul semestru, în contrast cu ipoteza de creștere de 1% pe care a fost construit bugetul, și leagă încetinirea economiei de riscul unei noi majorări de taxe și de presiunea tot mai mare asupra finanțelor publice.

„Este clar. Bolojan și gașca useristă au dezvoltat o tulburare obsesiv-compulsivă pentru PSD.

Ați spoliat românii, ați prăbușit economia și ați sufocat firmele. Opriți-vă!

Terminați în a mai mesteca lozinci stupide cu PSD dimineața, la prânz și seara.

Chiar nu vă pică greu la stomac să vedeți că datele INS și Eurostat spun că aveți două trimestre de cădere economică și două de stagnare?!

Doar în primul semestru din 2026:

👉 PIB real: -1,6% pe seria ajustată sezonier.

👉 PIB: -0,8% pe seria brută”, scrie Grindeanu pe Facebook.

Grindeanu: Va fi o binecuvântare când vom scăpa de această pestă haștagistă

Grindeanu susține că deteriorarea economiei pune Guvernul Bolojan în fața unei probleme bugetare majore, după ce execuția economică din primul semestru s-a îndepărtat puternic de ipoteza pe care a fost construit bugetul. Liderul PSD leagă scăderea PIB de riscul unor noi măsuri de ajustare — de la majorări de taxe până la valorificarea unor active ale statului — și atacă în același timp politica energetică a actualei guvernări.

„V-ați făcut bugetul pe +1% creștere economică. După șase luni suntem la -0,8%.

Îți lipsesc aproape 40 DE MILIARDE, Ilie! Mai crești niște taxe?! Vindem niște acțiuni la companii strategice?! Mai stingem lumina prin casele românilor, cum facem?! Plătim 500 de euro pe MWh la bulgari și voi încă o țineți langa cu PSD?! După ce voi de la PNL ați avut 90 de luni Ministerul Energiei și PSD doar 10 luni?! Și după ce Miruță 2 cm s-a făcut de toată ocara jucându-se stupid cu stâncile și barjele pe Dunăre?! Adevărul este simplu: ați preluat o țară cu a doua creștere economică din UE și ați dus-o pe penultimul loc. Doar România și Irlanda au scădere economică din toată Uniunea Europeană.

Ați distrus și ați îngropat orice speranță. E tot ce v-a ieșit de minune….

Va fi o binecuvântare pentru țara noastră când vom scăpa de această pestă haștagistă…iar asta va fi foarte curând!”, „promite” liderul PSD.

La un an după ce a fost în vârful topului european, țara noastră a ajuns la polul opus, cu a doua cea mai mare scădere economică din Uniune, după Irlanda. Datele publicate de Eurostat arată că, pe seria ajustată sezonier, România a înregistrat în T2/2026 o scădere de 2% față de T2/2025. Este a doua cea mai mare scădere din Uniunea Europeană, după Irlanda, care a raportat un minus de 5,6%. În același timp, PIB-ul Uniunii Europene a crescut cu 1,2% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar zona euro a avut un avans de 1%.