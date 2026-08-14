Doliu în familia jurnalistei Anca Alexandrescu. Mama ei a murit

Jurnalista de Realitatea Plus, Anca Alexandrescu, trece printr-o perioadă foarte dificilă, după ce mama ei a murit azi, potrivit unui anunț făcut chiar colegii de la postul unde lucrează.

„Familia Realitatea este alături de Anca Alexandrescu. Colega noastră, realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel, a primit azi o veste sfâșietoare: mama ei a încetat din viață În aceste momente de profundă tristețe, întreaga echipă Realitatea PLUS este alături de colega noastră care trece prin una dintre cele mai grele încercări ale vieții – pierderea mamei sale. Îi transmitem Ancăi și întregii sale familii sincere condoleanțe, putere și alinare pentru a putea trece prin această durere imensă. Anca, suntem alături de tine cu tot sufletul. Dumnezeu să o odihnească în pace!”, a transmis Realitatea.net.

Vestea trecerii în neființă a mamei, vine la cinci ani după ce tatăl Ancăi Alexandrescu, respectatul jurnalist, Horia Alexandrescu, a încetat din viață.

Mărturisirile Ancăi Alexandrescu despre părinții ei

În urmă cu un an, jurnalista Anca Alexandrescu și-a deschis sufletul cu privire la părinții ei, într-un dialog cu Delia Vrânceanu.

„Delia Vrânceanu: Ce ai luat de la tatăl tău, ce ai luat de la mama ta?

Anca Alexandrescu: Tot ce e bun. Mi-e foarte dor de tata.

Delia Vrânceanu: Simți în momentele acestea nevoia să te sfătuiești cu tatăl tău?

Anca Alexandrescu: M-au întrebat mai mulți dacă tata ar fi fost de acord cu ce fac. Când am început să fac emisiunea, evident, ochiul critic, el era cel mai mare critic al meu. Și la un moment dat, pentru că știi foarte bine toate dezvăluirile pe care le-am făcut, inevitabil am vorbit și despre oameni pe care îi cunoștea și el. Toți îl sunau pe tata. El le spunea „Domnule, nu am ce să fac, nu o cunoașteți?

Ea e ce e în gușă și-n căpușă”. Mi-a spus „mi-ai pus în cap pe toată lumea”. Asta e, fiecare cu treaba lui!”, povestea jurnalista.