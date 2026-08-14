Prima pagină » Actualitate » Tribunalul Bihor a ridicat toate sechestrele instituite de DIICOT în dosarul azilelor lui Viorel Pașca

Tribunalul Bihor a ridicat toate sechestrele instituite de DIICOT în dosarul azilelor lui Viorel Pașca

Tribunalul Bihor a ridicat toate sechestrele instituite de DIICOT în dosarul azilelor lui Viorel Pașca
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Tribunalul Bihor a dispus, vineri, ridicarea tuturor măsurilor asigurătorii instituite de DIICOT în dosarul penal care îi vizează pe Viorel Pașca și Asociația „Dumbrava DPG”, în cazul centrelor în care erau găzduite persoane vulnerabile. Decizia este definitivă și a fost pronunțată în urma contestațiilor formulate de avocații de la Societatea „Doseanu & Asociații”.

Instanța a desființat ordonanțele DIICOT privind sechestrele

Judecătorii au admis contestațiile formulate de 10 persoane fizice și de Asociația „Dumbrava DPG – Dumnezeu Poartă de Grijă” și au desființat mai multe ordonanțe prin care DIICOT instituise, în luna iulie, măsuri asigurătorii.

Sondaj Gândul

Credeți că redeschiderea centralelor pe cărbune este soluția pentru a depăși criza energetică?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Totodată, Tribunalul Bihor a dispus desființarea proceselor-verbale prin care fuseseră puse în aplicare sechestre asupra unor bunuri imobile aparținând contestatorilor, potrivit News.ro. Instanța a desființat ordonanțele emise în 1, 3 și 9 iulie de DIICOT – Secția de Combatere a Criminalității Organizate, precum și actele prin care fuseseră instituite sechestrele.

Viorel Pasca, fondatorul azilelor ilegale din judetul Bihor, ajunge la sediul Curtii de Apel Bucuresti (CAB), unde instanta dezbate contestatia formulata de procurorii DIICOT care cer arestarea sa preventiva sub acuzatiile de trafic de persoane si exploatare a persoanelor vulnerabile, in Bucuresti, joi, 9 iulie 2026. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Milioane de lei, conturi și imobile, puse sub sechestru

Măsurile asigurătorii vizau sume importante de bani și bunuri despre care anchetatorii susțineau că aveau legătură cu activitatea centrelor în care erau îngrijite persoane vulnerabile.

Printre bunurile și sumele vizate se aflau peste 13 milioane de lei, sumă considerată de anchetatori prejudiciu, bani destinați plății salariilor, conturi bancare, autoturisme folosite pentru transportul beneficiarilor și imobile în care aceștia locuiau.

Prin hotărârea pronunțată vineri, toate aceste măsuri au fost desființate. Decizia Tribunalului Bihor privește însă legalitatea și temeinicia măsurilor asigurătorii și nu reprezintă o soluție asupra fondului acuzațiilor penale formulate de DIICOT.

Reprezentanții Societății „Doseanu & Asociații”, care i-au reprezentat pe contestatori, au anunțat decizia instanței.

„Societatea de avocați DOSEANU & ASOCIAȚII a obținut azi la Tribunalul Bihor RIDICAREA TUTUROR SECHESTRELOR instituite de DIICOT în dosarul Viorel Pașca”, au transmis reprezentanții casei de avocatură.

  • Printre persoanele care beneficiază de decizia instanței se numără Viorel Teodor Pașca, Florica Pașca, Viorel Emanuel Pașca, Daniel Sabin Pașca, Estera Anca Pașca, Abel Timotei Pașca și Ioana Viorica Pașca.

Ancheta DIICOT vizează sute de persoane vulnerabile

Dosarul penal a fost deschis în urma unei anchete privind activitatea centrelor în care Viorel Pașca și Asociația „Dumbrava – Dumnezeu Poartă de Grijă” găzduiau persoane vulnerabile.

La sfârșitul lunii iunie și începutul lunii iulie, procurorii și polițiștii au efectuat 27 de percheziții în județul Bihor. Ancheta vizează suspiciuni de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane în formă continuată și complicitate la trafic de persoane în formă continuată.

Potrivit DIICOT, gruparea ar fi exploatat, în perioada 2020 – iunie 2026, sute de persoane vulnerabile pentru obținerea unor foloase materiale. Anchetatorii au estimat un prejudiciu de aproximativ 13,048 milioane de lei.

Curtea de Apel București a contestat acuzația de „sclavie”

Într-o altă etapă a dosarului, magistrații Curții de Apel București au concluzionat că acuzațiile de „sclavie” formulate de procurorii DIICOT nu se susțin, potrivit motivării făcute publice de instanță.

Judecătorii au analizat și argumentele financiare ale anchetatorilor și au stabilit că sumele prezentate drept „profit infracțional” abia ar fi fost suficiente pentru acoperirea cheltuielilor de bază ale beneficiarilor.

Motivarea Curții de Apel București analizează calculul făcut de procurori în legătură cu presupusul profit obținut prin exploatarea celor 409 persoane vulnerabile. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi depășit 13,5 milioane de lei. Instanța a apreciat însă că suma este insuficientă pentru acoperirea nevoilor de bază ale persoanelor găzduite în centre, precum hrana, igiena și medicamentele.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ADMINISTRAȚIE Oana Gheorghiu, un nou ultimatum pentru 650 de primării să se înscrie pe ghișeul.ro: „Mai sunt exact 10 zile”
21:09
Oana Gheorghiu, un nou ultimatum pentru 650 de primării să se înscrie pe ghișeul.ro: „Mai sunt exact 10 zile”
FLASH NEWS Motorina se ieftinește cu 68 de bani de la miezul nopții. Bogdan Ivan: „Efectul se vede la pompă”
20:38
Motorina se ieftinește cu 68 de bani de la miezul nopții. Bogdan Ivan: „Efectul se vede la pompă”
REACȚIE Patrick André de Hillerin îl ironizează pe Miruță: „Super eroul nostru, Dinel Centimetro, a avut o săptămână proastă”
19:54
Patrick André de Hillerin îl ironizează pe Miruță: „Super eroul nostru, Dinel Centimetro, a avut o săptămână proastă”
NEWS ALERT O nouă criză la porțile Europei. Peste 100 de migranți care încercau să pătrundă în enclava spaniolă Ceuta, reținuți de autoritățile din Maroc
19:27
O nouă criză la porțile Europei. Peste 100 de migranți care încercau să pătrundă în enclava spaniolă Ceuta, reținuți de autoritățile din Maroc
NEWS ALERT Un nou fragment de dronă a ajuns pe litoral. Valurile l-au adus pe plaja din Olimp
19:12
Un nou fragment de dronă a ajuns pe litoral. Valurile l-au adus pe plaja din Olimp
FLASH NEWS Jeff Bezos, prima investiție în fotbal. Fondatorul Amazon a devenit acționar la Liverpool
19:06
Jeff Bezos, prima investiție în fotbal. Fondatorul Amazon a devenit acționar la Liverpool
Mediafax
Vestea serii pentru șoferi: motorina se ieftinește de la miezul nopții
Digi24
Mesaje de „La mulți ani” pentru Sfânta Maria 2026: Urări pe care să le trimiți sărbătoriților pe 15 august
Cancan.ro
Alertă seismică în România! Un nou cutremur a fost înregistrat în Vrancea
Prosport.ro
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
Adevarul
Care sunt șansele ca R. Moldova să renunțe la independență pentru a intra în UE. Scenariul unirii cu România, analizat de presa internațională
Mediafax
A spart peretele și a rămas fără cuvinte! Ce a găsit un student valorează 9 milioane de euro
Click
Ce a vorbit Dan Alexa cu Alina Pușcău după ce boala s-a agravat. „Să ne rugăm pentru ea că e mult mai greu”
Digi24
Cum a pregătit Rusia „trupe de șoc” care să creeze haos în Rep. Moldova: Un plan pus la cale din „Silicon Valley”-ul Kremlinului
Cancan.ro
Cu ce se ocupă acum pensionarul de pe Transfăgărășan? Incidentul deosebit de GRAV care l-a retrogradat din funcție. Avem detalii 💣
Ce se întâmplă doctore
Cum arată casa de 21 de milioane de dolari în care locuiesc Meghan Markle și Prințul Harry. „Este vindecător. Te simți liber”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Afecțiuni medicale din cauza cărora șoferii pot ajunge la închisoare. Problema e tratamentul, nu boala
Descopera.ro
Un studiu, în premieră, dezvăluie că doar o oră în plus de somn îi ajută pe studenți să aibă note mai bune
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Facem dragoste de trei ori pe săptămână!
Descopera.ro
O absență colosală: cine lipsește din poveștile pentru copii scrise de AI?
CONTROVERSĂ Aliații SUA din Orientul Mijlociu devin tot mai frustrați de politica americană față de Iran, pe care o văd ca fiind inconsecventă și ineficientă
22:51
Aliații SUA din Orientul Mijlociu devin tot mai frustrați de politica americană față de Iran, pe care o văd ca fiind inconsecventă și ineficientă
REACȚIE Dragoș Pîslaru nu vede nicio problemă în cazul întâlnirii dintre Bolojan și șefa CCR. Ministrul cere Curții să nu mai amâne deciziile care vizează jaloanele din PNRR
22:34
Dragoș Pîslaru nu vede nicio problemă în cazul întâlnirii dintre Bolojan și șefa CCR. Ministrul cere Curții să nu mai amâne deciziile care vizează jaloanele din PNRR
SPORT David Popovici a vorbit despre mentalitatea care l-a împins spre performanță. „Refuzam ideea că cineva poate fi mai bun decât mine”
22:03
David Popovici a vorbit despre mentalitatea care l-a împins spre performanță. „Refuzam ideea că cineva poate fi mai bun decât mine”
FLASH NEWS O familie a fost salvată după ce a plutit 16 ore pe un jet ski în largul Thailandei
21:55
O familie a fost salvată după ce a plutit 16 ore pe un jet ski în largul Thailandei
INEDIT Cutii peste cutii de McDonald’s! Dieta lui Donald Trump când călătorește, dezvăluită de Robert F. Kennedy Jr. De ce se teme președintele SUA
21:49
Cutii peste cutii de McDonald’s! Dieta lui Donald Trump când călătorește, dezvăluită de Robert F. Kennedy Jr. De ce se teme președintele SUA
SCANDAL Incidente înainte de Rapid-Dinamo, la metrou Basarab. Jandarmii au intervenit după un conflict între suporteri
21:23
Incidente înainte de Rapid-Dinamo, la metrou Basarab. Jandarmii au intervenit după un conflict între suporteri

Cele mai noi

Trimite acest link pe