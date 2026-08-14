Tribunalul Bihor a dispus, vineri, ridicarea tuturor măsurilor asigurătorii instituite de DIICOT în dosarul penal care îi vizează pe Viorel Pașca și Asociația „Dumbrava DPG”, în cazul centrelor în care erau găzduite persoane vulnerabile. Decizia este definitivă și a fost pronunțată în urma contestațiilor formulate de avocații de la Societatea „Doseanu & Asociații”.

Instanța a desființat ordonanțele DIICOT privind sechestrele

Judecătorii au admis contestațiile formulate de 10 persoane fizice și de Asociația „Dumbrava DPG – Dumnezeu Poartă de Grijă” și au desființat mai multe ordonanțe prin care DIICOT instituise, în luna iulie, măsuri asigurătorii.

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Totodată, Tribunalul Bihor a dispus desființarea proceselor-verbale prin care fuseseră puse în aplicare sechestre asupra unor bunuri imobile aparținând contestatorilor, potrivit News.ro. Instanța a desființat ordonanțele emise în 1, 3 și 9 iulie de DIICOT – Secția de Combatere a Criminalității Organizate, precum și actele prin care fuseseră instituite sechestrele.

Milioane de lei, conturi și imobile, puse sub sechestru

Măsurile asigurătorii vizau sume importante de bani și bunuri despre care anchetatorii susțineau că aveau legătură cu activitatea centrelor în care erau îngrijite persoane vulnerabile.

Printre bunurile și sumele vizate se aflau peste 13 milioane de lei, sumă considerată de anchetatori prejudiciu, bani destinați plății salariilor, conturi bancare, autoturisme folosite pentru transportul beneficiarilor și imobile în care aceștia locuiau.

Prin hotărârea pronunțată vineri, toate aceste măsuri au fost desființate. Decizia Tribunalului Bihor privește însă legalitatea și temeinicia măsurilor asigurătorii și nu reprezintă o soluție asupra fondului acuzațiilor penale formulate de DIICOT.

Reprezentanții Societății „Doseanu & Asociații”, care i-au reprezentat pe contestatori, au anunțat decizia instanței.

„Societatea de avocați DOSEANU & ASOCIAȚII a obținut azi la Tribunalul Bihor RIDICAREA TUTUROR SECHESTRELOR instituite de DIICOT în dosarul Viorel Pașca”, au transmis reprezentanții casei de avocatură.

Printre persoanele care beneficiază de decizia instanței se numără Viorel Teodor Pașca, Florica Pașca, Viorel Emanuel Pașca, Daniel Sabin Pașca, Estera Anca Pașca, Abel Timotei Pașca și Ioana Viorica Pașca.

Ancheta DIICOT vizează sute de persoane vulnerabile

Dosarul penal a fost deschis în urma unei anchete privind activitatea centrelor în care Viorel Pașca și Asociația „Dumbrava – Dumnezeu Poartă de Grijă” găzduiau persoane vulnerabile.

La sfârșitul lunii iunie și începutul lunii iulie, procurorii și polițiștii au efectuat 27 de percheziții în județul Bihor. Ancheta vizează suspiciuni de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane în formă continuată și complicitate la trafic de persoane în formă continuată.

Potrivit DIICOT, gruparea ar fi exploatat, în perioada 2020 – iunie 2026, sute de persoane vulnerabile pentru obținerea unor foloase materiale. Anchetatorii au estimat un prejudiciu de aproximativ 13,048 milioane de lei.

Curtea de Apel București a contestat acuzația de „sclavie”

Într-o altă etapă a dosarului, magistrații Curții de Apel București au concluzionat că acuzațiile de „sclavie” formulate de procurorii DIICOT nu se susțin, potrivit motivării făcute publice de instanță.

Judecătorii au analizat și argumentele financiare ale anchetatorilor și au stabilit că sumele prezentate drept „profit infracțional” abia ar fi fost suficiente pentru acoperirea cheltuielilor de bază ale beneficiarilor.

Motivarea Curții de Apel București analizează calculul făcut de procurori în legătură cu presupusul profit obținut prin exploatarea celor 409 persoane vulnerabile. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi depășit 13,5 milioane de lei. Instanța a apreciat însă că suma este insuficientă pentru acoperirea nevoilor de bază ale persoanelor găzduite în centre, precum hrana, igiena și medicamentele.