Luigi Mangione a pledat vinovat în fața unei instanțe federale din Manhattan pentru acuzații de hărțuire care s-au soldat cu uciderea directorului general al companiei de asigurări de sănătate UnitedHealthcare, Brian Thompson.

Această evoluție reprezintă un punct major de cotitură într-un caz intens mediatizat în Statele Unite, declanșat după asasinatul din plină stradă din 4 decembrie 2024, când Brian Thompson a fost împușcat mortal în fața unui hotel din New York. După o căutare care a durat zile întregi, Mangione a fost în cele din urmă arestat la un McDonald’s din Altoona, Pennsylvania.

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Mangione riscă o pedeapsă pe viață dacă ar fi condamnat într-un proces federal, iar această pledoarie de vinovăție ar putea însemna că avocații săi pot solicita respingerea acuzațiilor intentate de stat, inclusiv cele de crimă cu premeditare.

Motivul pentru care echipa sa de avocați a ales această pledoarie în instanța federală ține de o strategie juridică agresivă legată de legislația statului New York. Legea acestui stat american interzice, în general, ca o persoană să fie judecată de două ori pentru aceleași acuzații, având în vedere că Mangione este acuzat atât la nivel federal, cât și statal. Avocații intenționează să folosească această recunoaștere pentru a cere anularea completă a procesului penal de stat pentru crimă cu premeditare, care este programat să înceapă pe 8 septembrie.

Mangione va fi judecat luna viitoare la tribunalul statului New York, unde va înfrunta unele dintre cele mai grave acuzații aduse împotriva sa. Acesta a pledat anterior nevinovat pentru toate cele opt capete de acuzare din New York, iar dacă va fi găsit vinovat, ar putea risca o condamnare pe viață.

Luigi Mangione a devenit un fel de figură idolatrizată în mediul online din Statele Unite, deoarece americanii au început să își exprime public frustrările acumulate împotriva sistemului american de asigurări de sănătate și l-au transformat pe Mangione într-un simbol de protest. Unii au început să strângă fonduri substanțiale pentru apărarea sa în instanță.