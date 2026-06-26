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Cum iubește Rodica Mandache? „Nu am sentimente avortate. Dacă iubesc pe cineva, iubesc total cu boli și necazuri”

Serdaru Mihaela
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În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, actrița Rodica Mandache a vorbit deschis despre relația de prietenie pe care a avut-o cu Marius Tucă. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show

Sentimente care nu se schimbă

În timpul emisiunii, Rodica Mandache a mărturisit că nu își schimbă ușor sentimentele față de oameni. Ea a spus că atunci când ține la cineva, îi oferă prietenia și afecțiunea sa pe termen lung.

„Eram prieteni și umblam împreună toată ziua, ajutându-ne unul pe altul. Eu nu am sentimente de circumstanță. Dacă țin la cineva și îi ofer prietenia mea, o fac sincer. Dacă iubesc pe cineva, îl iubesc apoi cu tot cu boli, necazuri și tot ce vine odată cu ele”, spune Rodica Mandache

Rodica Mandache despre distanțarea de Tucă: „Timpul ne-a îndepărtat”

Întrebată de Tucă despre răcirea relației de prietenie dintre ei, Rodica Mandache nu a indicat un motiv clar, sugerând că trecerea timpului și schimbările din viață au dus la această distanțare.

„Au trecut anii” , conchide Rodica Mandache

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