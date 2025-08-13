Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Partidele SUVERANISTE din Europa nu au un lider”

Dan Dungaciu: „Partidele SUVERANISTE din Europa nu au un lider”

14 aug. 2025, 01:00, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. sociologul și geopoliticianul Dan Dungaciu a discutat despre o analiză asupra importanței unui document recent și a perspectivelor geopolitice legate de viitoarea discuție din Alaska. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Dan Dungaciu a explicat că acest document capătă adevărata sa semnificație abia după ce vor apărea consecințele dezbaterii din Alaska. După ce presiunea legată de această întâlnire va scădea, se va putea discuta mai liber și mai detaliat despre importanța sa reală.

Mai mult, analistul consideră că, în acest context, administrația americană ar putea să acorde o atenție mai mare nu doar situației din România, ci și influenței politice a susținătorilor fostului președinte Donald Trump, atât în Statele Unite, cât și în Europa.

„Aș vedea o perspectivă a discuției din Alaska și după ce acea discuție își va produce consecințele, vom putea discuta și noi, eliberați de acea presiune, de importanța acestui document și poate, la momentul respectiv, americanii se vor pleca un pic mai atent asupra a ceea s-a întâmplat în România, dar nu numai în România. Adică, în momentul acela, s-ar putea ca administrația americană să-și asume, într-un fel, lumea lui Trump, nu doar în Statele Unite” , afirmă Dungaciu

Analistul a remarcat de asemenea că, momentan, Statele Unite sunt concentrate pe probleme majore precum relația cu Federația Rusă și criza din Ucraina, iar temele mai „mici” sau regionale nu primesc atenția cuvenită. În concluzie, documentul discutat și întâlnirea din Alaska reprezintă puncte cheie care vor influența nu doar relațiile dintre SUA și Rusia, ci și modul în care America va gestiona influența și securitatea în Europa.

