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Încă un „nu” pentru Guvernul Veștea. Petrișor Peiu: „Decizia AUR este să nu voteze un Guvern impus de voința personală a lui Nicușor Dan”

Serdaru Mihaela
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În emisiunea Marius Tucă Show, Petrișor Peiu, senator AUR și lider al grupului parlamentar AUR din Senatul României vorbește despre politica românească. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show 

Petrișor Peiu afirmă poziția AUR, spunând că partidul nu va vota noul guvern. El susține că acesta este „impus” de voința politică a lui Nicușor Dan.

„Eu, din câte știu, decizia pe care noi am luat-o și am comunicat-o toată această săptămână a fost că nu votăm un guvern impus de voința personală a lui Nicușor Dan și care este făcut după același program de guvernare ca al Guvernului Bolojan. Logic, este ca noi să nu votăm acest guvern” , spune  Petrișor Peiu

Discuții în AUR înainte de vot: opinii, fără conflicte majore

Marius Tucă a mai întrebat despre eventuale tensiuni în partid privind votul pentru Guvernul Veștea, iar Petrișor Peiu a spus că decizia a fost discutată și asumată intern, fără conflicte majore.

Marius Tucă: „Spuneți-mi, vă rog, dacă puteți să ne spuneți: au existat discuții aprinse sau controverse în cadrul partidului când s-a luat hotărârea de a nu vota Guvernul Veștea?”

Petrișor Peiu: „Este adevărat că, pe măsură ce ne apropiam de momentul votului, apăreau mai multe opinii, dar acestea erau mai mult sub formă de întrebări”

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