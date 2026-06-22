În emisiunea Marius Tucă Show, Petrișor Peiu, senator AUR și lider al grupului parlamentar AUR din Senatul României vorbește despre politica românească. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show
Petrișor Peiu afirmă poziția AUR, spunând că partidul nu va vota noul guvern. El susține că acesta este „impus” de voința politică a lui Nicușor Dan.
„Eu, din câte știu, decizia pe care noi am luat-o și am comunicat-o toată această săptămână a fost că nu votăm un guvern impus de voința personală a lui Nicușor Dan și care este făcut după același program de guvernare ca al Guvernului Bolojan. Logic, este ca noi să nu votăm acest guvern” , spune Petrișor Peiu