Marius Tucă: „Spuneți-mi, vă rog, dacă puteți să ne spuneți: au existat discuții aprinse sau controverse în cadrul partidului când s-a luat hotărârea de a nu vota Guvernul Veștea?”

Petrișor Peiu: „Este adevărat că, pe măsură ce ne apropiam de momentul votului, apăreau mai multe opinii, dar acestea erau mai mult sub formă de întrebări”