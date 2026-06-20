Ion Cristoiu, despre viitorul Iranului: „Fiul lui Khamenei, cel care este la conducerea Iranului, este un fel de Nicu Ceaușescu. Nu va continua ceea ce a construit tatăl său”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre viitorul Iranului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre viitorul Iranului. Acesta îl compară pe fiul lui Khamenei cu Nicu Ceaușescu. El afirmă că dacă Ceaușescu era la conducerea României nu continua ce a făcut „tatăl său”. Jurnalistul subliniază că fisurile regimului dictatorial duc la prăbușirea acestuia.

„Încă o dată din războiul SUA cu Iran, ne amintim că un președinte, Carter, n-a fost votat a doua oară. Nu a luat al doilea mandat din cauza lor. Deci la ei în ideologie, în viziune, cum să zic, era Satana. Faptul că ei au încheiat acord cu Satana este mult mai greu pentru ei decât pentru America. America poate să încheie. Acolo va începe, totuși, până la urmă… Eu sunt aproape sigur că noua echipă… Acest tânăr sau ce este, fiul lui Khamenei este un fel de Nicu Ceaușescu. Sunt aproape sigur că Nicu Ceaușescu dacă ajungea nu respecta nimic din ce a făcut taică-su. Faptul că lasă că vine fiul și continuă ce a făcut tatăl, nu este corect, în mare majoritate a cazurilor se întâmplă pe dos. Deci probabil că acolo vor începe. Nu se va prăbuși, dar va începe prăbușirea. Probabil că unele lucruri care sunt absurde ca purtarea… Întotdeauna, fisura regimurilor dictatoriale duce la prăbușire. Regimurile dictatoriale, cum s-a văzut și în comunism, sunt logice. Dacă injectezi un minimum de democrație. Numai Gorbaciov a putut să fie atât de neghiob deci, ca să nu spun altfel, încât să creadă că dacă introduce în comunism cum e perestroika, comunismul va rezista. Comunismul, și aici avea dreptate Nicolae Ceaușescu, pe care eu îl apreciez pentru că a mers până la capăt…”, a declarat jurnalistul.