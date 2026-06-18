Ion Cristoiu: „Iranul este o Republică Islamică fanatică, care a văzut în SUA o adevărată satană și s-a înarmat ca să curețe globul”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum Iranul s-a înarmat pentru a curăța globul, mai ales împotriva Americii. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Iranul este o Republică Islamică fanatică încă din anii 1980. Iar regimul din Iran este un regim aparte. Seamănă foarte mult cu bolișevicii din prima fază, partidul bolșevic al lui Lenin, mai ales sub influența lui Troțki. Nu s-au mulțumit cu răsturnarea țarului, cu instaurarea socialismului în Rusia. Se vorbea de instaurarea socialismului în toată lumea. În Iran era vorba de instaurarea șiismului măcar în zonă, dacă nu pe tot globul.”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum Iranul s-a înarmat pentru a curăța globul, mai ales de influența Americii. Acesta a început prin a spune că Iranul este o republică islamică fanatică, un regim aparte. Iranienii, adaugă jurnalistul, au transformat America într-o „adevărată satană” și au început să se înarmeze. Acesta afirmă că seamănă cu bolșevicii lui Lenin, care nu s-au mulțumit doar să dea jos țarul. La fel ca bolșevicii, iranienii vor să pună stăpânire pe regiune.