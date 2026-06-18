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Ion Cristoiu: „Iranul este o Republică Islamică fanatică, care a văzut în SUA o adevărată satană și s-a înarmat ca să curețe globul”

Andrei Rosz
Ion Cristoiu: „Iranul este o Republică Islamică fanatică, care a văzut în SUA o adevărată satană și s-a înarmat ca să curețe globul”
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În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum Iranul s-a înarmat pentru a curăța globul, mai ales împotriva Americii. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Iranul este o Republică Islamică fanatică încă din anii 1980. Iar regimul din Iran este un regim aparte. Seamănă foarte mult cu bolișevicii din prima fază, partidul bolșevic al lui Lenin, mai ales sub influența lui Troțki. Nu s-au mulțumit cu răsturnarea țarului, cu instaurarea socialismului în Rusia. Se vorbea de instaurarea socialismului în toată lumea. În Iran era vorba de instaurarea șiismului măcar în zonă, dacă nu pe tot globul.

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum Iranul s-a înarmat pentru a curăța globul, mai ales de influența Americii. Acesta a început prin a spune că Iranul este o republică islamică fanatică, un regim aparte. Iranienii, adaugă jurnalistul, au transformat America într-o „adevărată satană” și au început să se înarmeze. Acesta afirmă că seamănă cu bolșevicii lui Lenin, care nu s-au mulțumit doar să dea jos țarul. La fel ca bolșevicii, iranienii vor să pună stăpânire pe regiune.

„Iranul este o Republică Islamică fanatică încă din anii 1980. Iar regimul din Iran este un regim aparte. Și-a propus și a văzut în America o satană, în care și-a fixat un principal dușman al șiismului. Pentru că ei sunt șiiți… America s-a transformat într-o Satană și iată că… Ba chiar mai mult, înarmarea lor, fabricarea bombei nucleare nu s-a făcut ca să se apere și ca să îndeplinească ce aveau ei, o misiune sfântă despre care vorbeau. Seamănă foarte mult cu bolișevicii din prima fază, partidul bolșevic al lui Lenin, mai ales sub influența lui Troțki. Nu s-au mulțumit cu răsturnarea țarului, cu instaurarea socialismului în Rusia. Se vorbea de instaurarea socialismului în toată lumea. În Iran era vorba de instaurarea șiismului măcar în zonă, dacă nu pe tot globul. Deci este un succes uriaș al lui Donald Trump. În primul rând pentru că a avut curajul să dezghețe dosarul. Toată lumea știa că ei fabrică bomba atomică, dar zicea bă, ce facem noi? Trump, cum e el așa mai conștient, a avut curajul și a zis bă, ce-o fi, o fi. Iranul a negociat cu Satana. Deci dacă pentru americani nu e nicio problemă, pentru ei, pentru un regim fanatic este un lucru imens…”, a explicat jurnalistul.

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