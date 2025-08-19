Ion Cristoiu: „UCRAINA este o țară care trăiește foarte bine pe banii noștri”

În ediția din 18 august 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, publicistul Ion Cristoiu a abordat subiecte sensibile legate de situația geopolitică actuală. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Marius Tucă a punctat faptul că Ucraina se confruntă cu o oboseală generală în rândul populației privind conflictul de lungă durată, menționând un sondaj recent care arată că peste 60% dintre ucraineni sunt sătui de război.

„Un ultim sondaj făcut arată că mai mult de 60% dintre ucraineni s-au săturat de război” , spune Tucă.

Ion Cristoiu afirmă că acest război a fost folosit ca pretext pentru reînarmarea Germaniei, proces care nu a mai fost la un asemenea nivel dinaintea Primului Război Mondial.

„Germania a folosit acest pretext ca să se renarmeze, ceea ce n-a mai existat din 1936. Înarmarea Germaniei este cel mai mare pericol pentru pacea mondială” , afirmă publicistul Cristoiu.

În final, Cristoiu a comentat și faptul că, în urma recentei întâlniri între liderii americani și europeni, Statele Unite au „mâinile dezlegate” în zona conflictului, dar nu neapărat pentru a se retrage sau a renunța la implicare. Din contră, această manevră ar avea scopul de a reseta și îmbunătăți relațiile economice și comerciale cu Rusia.