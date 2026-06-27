Manole: „Am fost în Grecia în vacanță și o doamnă din America m-a întrebat dacă sunt Marius Manole, că ea îl cunoștea pe Ducu Darie. Am crezut că e o farsă”

În emisiunea „Marius Tucă Show”, actorul Marius Manole a povestit o întâmplare amuzantă dintr-o vacanță în Grecia. Actorul a spus că, imediat după ce a ajuns pe insulă, nu a mai putut folosi cardul bancar. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show
În vacanța din Grecia, Marius Manole a rămas fără acces la cardul bancar. Actorul a descoperit problema când a vrut să plătească alimentarea ATV-ului, fiind ajutat de prietenii săi.
Marius Manole a povestit amuzat că cineva i-ar fi cusut buzunarul, iar astfel nu și-a mai putut folosi cardul. Actorul a făcut haz de situație, stârnind râsete în platou.
„Cineva din grupul nostru, mârșav, și cred că bănuiesc cine, dar nu voi spune la televizor, mi-a cusut buzunarul. Pur și simplu nu am mai putut să-mi scot cardul și să fac operațiuni bancare. Din cauza asta, am ajuns pe insulă în imposibilitatea de a folosi cardul”, spune Marius Manole
„Eram pe insula aia, la capătul lumii. Am mers cu mașina, cu feribotul, și am ajuns la un hotel, pe o terasă. Acolo a venit o doamnă americancă și m-a întrebat: „Dumneavoastră sunteți Marius Manole?” Eu am crezut că domnul Tucă a plătit pe cineva să facă o farsă, că așa se mai întâmplă. I-am spus: „Da, dar de ce?” Ea mi-a spus că îl cunoaște pe Ducu Darie, că a scris o carte despre el și că era inspirată de ochii mei. După aceea, a venit în România; nu știu exact ce s-a mai întâmplat, dar avea o legătură cu Ducu Darie și voia să facă un film după acea carte, care însă nu s-a mai realizat nici până azi. Dar, ca să vedeți… Ce mică e lumea”, conchide Manole