Manole: „Am fost în Grecia în vacanță și o doamnă din America m-a întrebat dacă sunt Marius Manole, că ea îl cunoștea pe Ducu Darie. Am crezut că e o farsă”

În emisiunea „Marius Tucă Show”, actorul Marius Manole a povestit o întâmplare amuzantă dintr-o vacanță în Grecia. Actorul a spus că, imediat după ce a ajuns pe insulă, nu a mai putut folosi cardul bancar. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show

Marius Manole a rămas fără acces la card

În vacanța din Grecia, Marius Manole a rămas fără acces la cardul bancar. Actorul a descoperit problema când a vrut să plătească alimentarea ATV-ului, fiind ajutat de prietenii săi.

Gluma despre buzunarul cusut

Marius Manole a povestit amuzat că cineva i-ar fi cusut buzunarul, iar astfel nu și-a mai putut folosi cardul. Actorul a făcut haz de situație, stârnind râsete în platou.

„Cineva din grupul nostru, mârșav, și cred că bănuiesc cine, dar nu voi spune la televizor, mi-a cusut buzunarul. Pur și simplu nu am mai putut să-mi scot cardul și să fac operațiuni bancare. Din cauza asta, am ajuns pe insulă în imposibilitatea de a folosi cardul”, spune Marius Manole

Întâlnirea neașteptată de pe o insulă din Grecia În aceeași vacanță din Grecia, actorul a fost surprins când o turistă din SUA l-a recunoscut și i-a spus că avea o legătură cu Ducu Darie. Actorul nu se aștepta să fie identificat atât de departe de România.

„Eram pe insula aia, la capătul lumii. Am mers cu mașina, cu feribotul, și am ajuns la un hotel, pe o terasă. Acolo a venit o doamnă americancă și m-a întrebat: „Dumneavoastră sunteți Marius Manole?” Eu am crezut că domnul Tucă a plătit pe cineva să facă o farsă, că așa se mai întâmplă. I-am spus: „Da, dar de ce?” Ea mi-a spus că îl cunoaște pe Ducu Darie, că a scris o carte despre el și că era inspirată de ochii mei. După aceea, a venit în România; nu știu exact ce s-a mai întâmplat, dar avea o legătură cu Ducu Darie și voia să facă un film după acea carte, care însă nu s-a mai realizat nici până azi. Dar, ca să vedeți… Ce mică e lumea”, conchide Manole