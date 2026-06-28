Marius Manole, definiția ironică a adevărului: „Adevărul este atunci când coincide cu realitatea”

În emisiunea „Marius Tucă Show”, actorul Marius Manole a vorbit despre adevăr și importanța lui în viață. Actorul spune că adevărul este cel care poate salva orice om. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Actorul a spus că adevărul este cel care îl poate salva. În timpul discuției, acesta a afirmat:

„Pe mine, dacă mă salvează ceva, este adevărul.”

Ce spune Marius Manole despre adevăr

În emisiune, Marius Tucă l-a provocat să ofere o definiție a adevărului. Răspunsul lui Marius Manole a fost simplu și clar. Actorul a subliniat că adevărul înseamnă concordanța dintre ceea ce spunem și ceea ce există în realitate.