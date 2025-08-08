Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Mirel Palada: „ÎNCREDEREA în Nicușor Dan și Bolojan a ajuns la 25%”

Malina Maria Fulga
08 aug. 2025, 09:16, Video
Mirel Palada: „Încrederea în Nicușor Dan și Bolojan a ajuns la 25%”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, sociologul Mirel Palada a discutat despre scăderea rapidă a încrederii electoratului în noul președinte și premier al României, comparând situația cu mandatele foștilor președinți, care porneau cu o marjă de încredere mult mai ridicată. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

„Nicușor a pornit doar de la 40%”

Mirel Palada atrage atenția asupra faptului că noul președinte a înregistrat o scădere unică în încredere în istoria recentă, remarcând că aceasta a fost de 15 procente în doar două luni de mandat.

„Încrederea în Nicușor Dan și Bolojan a ajuns la 25%. La două luni după rezultate, a avut un moment pasager în care a avut un nivel mai ridicat de încredere, undeva în jur de 40%, și Nicușor, și Bolojan. Și, între timp, s-a prăbușit și a scăzut sub 30%. Și, într-adevăr, nu s-a întâmplat niciodată să fie această scădere atât de puternică. Uite graficul, cât de sus era și Iohannis, și Băsescu. Și Nicușor a pornit doar de la 40%.”

Invitatul amintește și că Nicușor Dan a plecat de pe poziția de dezavantaj comparativ cu alți lideri de stat, cum ar fi Klaus Iohannis sau Traian Băsescu. Acesta menționează faptul că aceștia au fost aleși cu procente mai mari, dar scoate în evidență și ideea că, în acele vremuri, societatea și electoratul nu erau atât de divizate, motiv pentru care un președinte de o altă culoare politică era mai ușor acceptat.

„Înainte, când câștiga cineva alegerile, Băsescu sau Iohannis, tabăra perdantă făcea un soi de gest de entuziasm, de recunoaștere a înfrângerii, domnule, am mâncat bătaie, altul e mai bun. Acum, la început, îi oferim o anumită încredere, îi dăm un anumit start, un anumit început.” Și atunci aveai, din tabăra învinșilor, pe cei care ar fi votat cu Ponta sau cu Cioană și care veneau și spuneau, am încredere în el, n-am votat cu el, am votat cu Ponta sau cu Cioană, dar acum, dacă a câștigat alegerile, asta este, e președintele nostru, să mergem înainte cu el. Ceea ce, de data asta, nu s-a mai întâmplat. Cei care nu au votat cu Nicușor Dan, fie au votat cu George Simion, fie au stat acasă, în momentul de față nu mai sunt dispuși să lase steagul jos, să se declare învinși și să zică, Nicușor Dan e președintele nostru, să mergem înainte, să-l acceptăm. Drept pentru care este acceptat doar de tabăra sa, pentru că el a fost votat de 30% din populație. Dacă faci socoteala, ai avut o participare la vot de 60% și a fost votat de un pic peste 50% din acea populație. Deci, 30% din populația totală, 30% din populație. Și tot ce a obținut el a fost de la 30% la 40%, în timp ce ceilalți aveau între 30% și 70%, deci prindeau și România profundă, care n-a votat, și pe aceia care ar fi votat cu ceilalți. Acum nu mai este cazul. Ei au primit un bonus de început mult mai scăzut. Uite linia roșie de pe grafic, a sărit de la 25% doar la 40% și acum s-a întors înapoi la 25% în cele mai recente sondaje. În schimb, Băsescu, Iohannis se duceau și rămâneau mai sus, liniile albastre, respectiv galbene sau verzi.

„Se datorează măsurilor critice și încăpățânării de a avea o atitudine foarte agresivă față de populație”

Palada concluzionează prin ideea că această scădere de 15% ar fi datorată măsurilor de austeritate agreate de către președinte și guvern.

„Măsurile critice și încăpățânarea de a avea o atitudine foarte agresivă la adresa populației, și de pedepsire a populației… Și atunci românii se pun și ei pe picioarele din spate și zic, așa ceva nu e posibil, vă bateți joc de noi, nu vă mai suportăm, nu mai avem încredere în voi, fi-rați să fiți voi cu tâmpeniile voastre.”

